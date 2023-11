Der Hof von Familie Flatnitzer vulgo Wegmacher liegt in Landbrücken, einem Ortsteil der Gemeinde Kappel am Krappfeld. Schon seit 1997 baut die Familie dort Tomaten an. Im Laufe der Jahre kamen dann weitere Gemüsearten dazu. Mittlerweile wachsen in den Folientunneln am Hof, neben verschiedenen Sorten von Tomaten, unter anderem auch Paprika, Zucchini und Gurken. Außerdem werden auf den Feldern, die zum Hof gehören, Kürbisse angepflanzt. „Wir stellen selbst Kürbiskernöl her, das schon mehrfach bei der Kärntner Ölprämierung ausgezeichnet wurde“, erzählt Franziska Flatnitzer.