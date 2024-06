Sie veranstalteten den FPÖ-Ball Redoute, gaben die parteinahe Zeitung „Kärntner Nachrichten“ heraus und profitierten - vor allem finanziell - von der freiheitlichen Regentschaft unter Jörg Haider in Kärnten. Die einstigen freiheitlichen Funktionäre Armin Kordesch und Helmut Prasch führten jahrelang ihre Werbeagentur A.B.C mit Sitz in der Klagenfurter Völkermarkter Straße. Diese musste nun Insolvenz anmelden.

Per Gläubigerantrag wurde das Verfahren am Freitag am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Vieles ist laut AKV und KSV1870 derzeit aber noch offen, darunter die Höhe der Schulden oder ob Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen sind. Ende Juli entscheidet sich, ob der Betrieb fortgeführt werden kann oder das Unternehmen geschlossen werden muss.

Forderungen bis 8. Juli

Als Insolvenzverwalterin wurde Tanja Gewolf-Mulley bestellt. Forderungen können bis zum 8. Juli über den AKV unter klagenfurt@akveuropa.at oder über den KSV unter insolvenz.klagenfurt@ksv.at eingereicht werden.