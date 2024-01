Die Grazer Opernredoute ist bei weitem nicht so politisch wie der Wiener Opernball. Dennoch fällt auf, dass die SPÖ heuer auslässt. Von der neuen Grazer Klubobfrau Daniela Schlüsselberger über Landesrätin und SP-Graz-Chefin Doris Kampus, Landesrätin Ursula Lackner bis zu Vize-LH Anton Lang – kein Roter ist angesagt, Stammgast und Alt-LH Franz Voves angeblich auch nicht. Eine Strategie oder Konsequenz aus dem Kurs von Andreas Babler weist man freilich zurück. Der Landesparteichef ist Stammgast am Feuerwehrball von Trofaiach und er „wird mit dieser Tradition auch in diesem Jahr nicht brechen“, so sein Büro. Lackner habe andere Termine außerhalb von Graz, Kampus ist (wie immer) am „Marienstüberl-Ball“ der Caritas.