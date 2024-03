Wenn es um Futter geht, ist er zutraulich, sonst ist Valentino eher scheu und schreckhaft. Die Sorge bei den Besitzern ist groß, denn Kater Valentino wird seit Sonntag in Ebenthal (Haber) vermisst. Valentino ist fünf Jahre alt, kastriert, gechipt, registriert und er trägt ein graues Halsband (mit einem Reflektor). Besonderes Kennzeichen: weißes Fell am Bauch in Herzform und eine Kahlstelle. An den Hinterbeinen hat Valentino weißße Streifen, die einem Blitz ähneln.

Valentino ist fünf Jahre alt © Privat

„Vielleicht ist er irgendwo eingesperrt, in einer Garage oder einem Keller zum Beispiel“, befürchtet die Besitzerfamilie, die für jeden Hinweis dankbar ist. Wer etwas über den Verbleib von Valentino weiß, oder ihn gesehen hat, möge sich bitte unter der Telefonnummer 0 67 6/318 81 69 melden.