Die Ausbildung von jungen Fachkräften ist für den Tourismus in Kärnten zukunftsweisend. Aus diesem Grund haben das Land Kärnten, die Arbeiterkammer und die Wirtschaftskammer das Gütesiegel „Ausgezeichneter touristischer Lehrbetrieb“ ins Leben gerufen, welches heuer erstmals vergeben wurde. Dabei bewertete eine Kommission nach strengen Vergabekriterien die Qualität der Ausbildung von Lehrlingen in touristischen Betrieben.

Insgesamt 15 Betriebe durften sich das Gütesiegel freuen, darunter auch zwei Unternehmen aus Feldkirchen: Das Mountain Resort Feuerberg und Kogler’s Pfeffermühle.

Das Mountain Resort Feuerberg erhielt ein Gütesiegel als ausgezeichneter Lehrbetrieb © KLZ / Michael Stabentheiner

Feuerberg: Individuell und familiär

„Wir freuen uns darüber, denn es ist uns ein Anliegen, junge Talente für den Tourismus zu begeistern und auch in der Branche zu halten“, sagt Alexandra Neufeld vom Mountain Resort Feuerberg. Die Mitarbeitermanagerin glaubt, dass Lehrlinge empathische Führungspersonen schätzen und Vertrauenspersonen im Unternehmen brauchen. „Wir versuchen, individuell auf jede und jeden einzelnen Lehrling einzugehen“, erklärt Neufeld: „Es ist wichtig, dass die Aufgaben „groß“ genug sind, um daran zu wachsen, aber gleichzeitig nicht überfordernd.

Zwischen 12 und 17 Lehrlingen arbeiten im Feuerberg in vier unterschiedlichen Bereichen: Küche, Service, Bar und Rezeption. Einer von ihnen ist Elias Lukatsch. Der 17-jährige Kochlehrling arbeitet gerne im Betrieb: „Weil ein familiäres Arbeitsklima herrscht und man große Wertschätzung erfährt.“

Elias Lukatsch absolviert eine Kochlehre © KK/Feuerberg

Die Lehrlinge wünschen sich vor allem, im Lehrbetrieb gerecht behandelt zu werden. Aber auch „Goodies“ kommen gut an. Hier bietet man im Feuerberg neben Unterkunft und Verpflegung beispielsweise Zuschuss zum Führerschein, Erasmus Praktika, Ausflüge, Praktika bei Produzenten, Nutzung der Infrastruktur im Haus (Sport und Wellness), reduzierter Saison-Skipass für die Gerlitzen und Ermäßigungen bei Partnerhotels. Laut Neufeld sei aber auch die persönliche Entwicklung der Lehrlinge wichtig: „Bei externen Trainings lernen unsere Lehrlinge den Umgang mit Geld, unternehmerisches Denken und Feedback-Kultur. Außerdem fördern wir die Teilnahme an Wettbewerben.“

Elias Lukatsch konnte bei den juniorSkills Kärnten sogar eine Goldmedaille holen. Die individuelle Ausbildung kommt dem Lehrbetrieb zugute. „Jeder wird in seinen Stärken gefördert.“

Ausbildungsplatz mit ordentlich Pfeffer

In den Räumlichkeiten der Kärntner Landesregierung erhielt auch das Hotel „Kogler‘s Pfeffermühle“ in St. Urban das Gütesiegel „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“. Der Familienbetrieb achte schon lange auf eine hohe Qualität in der Ausbildung seiner Lehrlinge: „Es gibt keine Fachkräfte ohne entsprechende Ausbildung und diese legen wir sehr viel Wert“, betonen Sigrid und Karl Kogler.

Sigrid und Karl Kogler freuten sich über das Gütesiegel © Helge Bauer

Zwei Lehrlinge in der Küche und zwei Lehrlinge in Service und Rezeption bildet man ab der kommenden Sommersaison aus. Besonders stolz sei man zudem auf die Silbermedaille eines Lehrlings bei den heurigen juniorSkills Kärnten, den Landesmeisterschaften im Bereich der touristischen Lehrberufe.

Sigrid und Karl Kogler vom Restaurant Pfeffermühle in St. Urban legen großen Wert auf ihre Lehrlinge © Phino

Zu den Kriterien der Kommission zählten unter anderem eine fundierte und praxisnahe Ausbildung, vielfältige Lehrmöglichkeiten, eine positive Unternehmenskultur, Engagement und Unterstützung sowie gute Arbeitsbedingungen. Die Pfeffermühle nahe des Urbansees konnte in diesen Bereichen punkten, wie auch das Mountain Resort Feuerberg auf der Gerlitzen.