„Individuelle Arbeitszeitmodelle werden in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen“, prognostiziert Karl-Heinz Durchschlag. Der Leiter der AMS-Stelle Feldkirchen richtet trotz der Konjunktur den Blick nach vorne. Mit speziellen Programmen möchte man Unternehmen bei der Erarbeitung solcher Konzepte unterstützen. Home-Office, 4-Tage-Woche oder andere Arbeitszuckerl sind gefragt.

Trend bei Weiterbildung

Das Arbeitsjahr 2023 stand im Bezirk Feldkirchen aber auch im Zeichen der Digitalisierung. So nahmen viele Menschen an EDV-Weiterbildungsprogrammen teil. „Auch Bildungskarenz, Pflegestipendium und das Unternehmensgründungsprogramm wurden verstärkt in Anspruch genommen“, informiert Durchschlag.

Generell verzeichnet man im Bezirk Feldkirchen einen leichten Anstieg an Arbeitslosen im Vergleich zu 2022. 17 Personen mehr haben sich beim AMS Feldkirchen arbeitslos gemeldet, insgesamt sind 682 Personen im Bezirk derzeit ohne Beschäftigung. Auffällig ist allerdings, dass die Arbeitslosigkeit bei den Männern stark gestiegen ist (8,4 Prozent), während sich die Anzahl der arbeitslosen Frauen verringert hat (-5,4 Prozent). Woran genau das liegt, konnte man nicht eruieren.

Weniger Arbeitslose über 50

Eine positive Entwicklung konnte der AMS-Chef bei der Beschäftigungsquote von über 50-Jährigen feststellen. Zwei Prozent beträgt die Abnahme der Jobsuchenden in dieser Altersklasse. Auch die Quote an Langzeitarbeitslosen sei im Bezirk leicht zurückgegangen.

Karl-Heinz Durchschlag © Schusser

Infolgedessen hat auch die Anzahl der offenen Stellen abgenommen (-78). Laut Durchschlag befindet man sich mit 356 offenen Stellen aber noch immer auf einem guten Niveau. Es gäbe nach wie vor mehr offene Stellen als vor der Coronapandemie. Die Nachfrage nach Fachkräften ist vor allem im Metall- und Elektrobereich, sowie in der Gastronomie hoch.

Von der aktuellen Konjunktureintrübung sind jedoch alle Sparten am Arbeitsmarkt betroffen.