Der Traum vom eigenen Unternehmen – den erfüllten sich im vergangenen Jahr in St. Veit 183 und in Feldkirchen 119 Menschen. Nicht dazu gezählt sind die selbstständigen Personenbetreuer, denn da gibt es eine große Fluktuation. „Jede und jeder, meist ausländische, Personenbetreuer oder Personenbetreuerin wird als selbstständig angemeldet“, erklärt Klaus Kert, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Feldkirchen. „Die Fachgruppe Personenberatung und -betreuung ist damit natürlich ganz stark“, ergänzt Robert Schratt, Bezirksstellenleiter in St. Veit. Dennoch sind sie nicht als Unternehmer mit Wirkung auf die heimische Wirtschaft zu zählen.