Die Nockbauern haben sich in ihrem Bauernladen in Feldkirchen vor allem auf Frischfleisch spezialisiert. Mit der Eröffnung des Fleisch- und Wurstabholmarkts hat man sich abgefunden. „Wir setzen auf Regionalität und Qualität“, sagt Robert Maierbrugger. Aber man orientiert sich auch in neueren Geschäftsfeldern. „Das Catering und der Partyservice kommt extrem gut an. Auch die Fertigmahlzeiten, die gekocht und eingefroren werden“, erzählt Maierbrugger.

Deshalb will man diesen Zweig noch mehr stärken. Eine besondere Spezialität: der gebratene Rindschlögel im Ganzen. „Das ist wie ein ganzer Ochse am Grill“, schildert Maierbrugger. Der Rindschlögel wird auf Vorbestellung für bis zu 50 Personen zubereitet. „Da gab es im Vorjahr eine enorme Nachfrage“, freut sich Maierbrugger.