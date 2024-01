Ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen war am heutigen Montag gegen 12.20 Uhr mit seinem PKW auf der Gurktaler Bundesstraße (B93) von Weitensfeld kommend in Richtung Feldkirchen unterwegs. Auf der Höhe Streckenkilometer 42,45 setzte er zum Überholmanöver gegen eine vor ihm fahrende Zugmaschine an. Diese wurde gelenkt von einem 60-jährigen Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Feldkirchen.

Beim Überholvorgang übersah er den entgegenkommenden PKW einer 68-jährigen Frau aus dem Bezirk Feldkirchen. Es kam zu einer Frontalkollision, woraufhin der PKW des Mannes gegen das hintere Rad der Zugmaschine geschleudert wurde. Die beiden PKW-Lenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades, sie wurden nach der medizinischen Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden, an der Zugmaschine wurde ein leichter Sachschaden festgestellt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B93 nur wechselseitig befahrbar, die Straßenmeisterei Feldkirchen hat den Verkehr geregelt.

Bearbeitende Dienststelle: PI Feldkirchen (059133-2200 0)