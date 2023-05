Wer sich schon einmal über den Büßerweg auf den Monte Lussari gequält hat, weiß, warum der Pilgerpfad auf den 1790 m hohen Berg bei Tarvis so heißt. Man marschiert ausnahmslos aufwärts. Ende gefühlt nie. Über eine andere Strecke erklimmen am Samstag die Teilnehmer am Giro d'Italia den Lussari, der eine oder andere wahrscheinlich trotzdem büßend. Wir verraten Ihnen, wie Sie das Spektakel verfolgen können und warum der Berg auch abseits des Radrennens immer eine Sünde wert ist. Man büßt dann ja dafür.

Übrigens: Hier geht's zur Newsletter-Anmeldung.

Polizei sperrt Strand

Mit Parolen wie "Tutto Gas!" stürmen österreichische Jugendliche alljährlich zu Pfingsten den oberitalienischen Badeort Lignano. Die Behörden reagieren auf die Ausschreitungen mit rigorosen Vorschriften. Heuer wird in den Nachtstunden sogar der Strand gesperrt.

👉 Alkoholverbot im öffentlichen Raum

Grado rüstet sich für die Sommersaison mit neuen Kabinen © Maiwald

Nicht nur Parkplätze sind Mangelware

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über sein Leben in Grado. Diesmal verrät er, warum man in den Restaurants der Stadt nur ganz selten Spaghetti Carbonara bekommt.

👉 Post aus Grado

30.000 Liter Öl drohen in die Adria zu fließen

Aus einem Hotel am Jachthafen der slowenischen Küstenstadt Izola ist Öl ausgetreten und hat das Erdreich verunreinigt. Regen schwemmt immer wieder Öl ins Meer, bisher schon 3000 Liter. Man fürchtet, dass bis zu 30.000 (leider kein Tippfehler) weitere folgen könnten.

👉 Alarm in Izola

Ruhe vor dem Sturm in Tarvis © Schild

­Zehntausende Fans beim Giro erwartet

Die Karten für die Seilbahn sind schon ausverkauft, aber es gibt andere Möglichkeiten am Samstag dabei zu sein, wenn der Giro d'Italia auf den Monte Lussari bei Tarvis führt. Wer sich nicht für Radsport interessiert, sollte die Stadt an der Grenze zu Österreich an diesem Tag aber großflächig meiden.

👉 Servus die Wadln

Die Belohnung wartet "beim Jure"

Österreicher, Italiener, Slowenen: Alle pilgern gerne auf den Monte Lussari bei Tarvis. Friaul-Kennerin Nicole Richter verrät, was man sich dort nach dem Besuch der Wallfahrtskirche nicht entgehen lassen sollte.

👉 Gipfel des Genusses

In Istrien kann man sich abstrampeln

Geschüttelt vom Ritt über den Schotter, gerührt vom Sonnenuntergang: Wir haben für Sie drei Radtouren rund um die kroatische Hafenstadt Rovinj getestet. Echte Entdeckungsreisen!

👉 Vom Strand ins Hinterland