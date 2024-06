Ein 16-jähriger Wolfsberger ist Samstagabend bei einem Unfall verletzt worden. Der Jugendliche befand sich in einem Kleinbus in der hinteren Sitzreihe. Gelenkt wurde das Fahrzeug von einem 43-jährigen Mann aus den Niederlanden. Dieser wollte im Kreuzungsbereich mit der Packer Straße (B70) nach links in Richtung Frantschach-St. Gertraud abbiegen. Der 16-Jährige wollte sich beim Haltegriff des Fahrzeuges festhalten, verwechselte diesen jedoch und betätigte aus Versehen den Türgriff.

Die Türe des Busses öffente sich daraufhin und der Jugendliche stürzte aus dem fahrenden Fahrzeug auf die Straße. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wolfsberg gebracht.