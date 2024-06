Der Rettungshubschrauber wurde am Samstag kurz nach Mittag in die Gemeinde Techelsberg alarmiert. Dort führte ein 61-Jähriger auf seinem Garagendach Renovierungsarbeiten durch. Plötzlich gab eine Holzstrebe nach und brach. Der ungesicherte Mann stürzte rund zwei Meter in die Tiefe. Eine Angehörige (62), die sich ebenfalls auf dem Dach befand, leistete Erste Hilfe und wählte den Notruf.

Der Verletzte wurde durch den Notarzt erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen.