Vier Lebensretter aus Kärnten, darunter drei Polizisten, wurden am Freitag mit der goldenen Medaillen am roten Bande für die Verdienste um die Republik Österreich durch Innenminister Gerhard Karner geehrt. „Ein derart selbstloser Einsatz – auch unter Gefährdung der eigenen körperlichen Sicherheit – ist alles andere als selbstverständlich. Dafür darf ich meinen Dank und tief empfundenen Respekt zum Ausdruck bringen“, dankte Karner

Aus brennendem Haus gerettet

Kontrollinspektor Alfred Baumschlager und die Privatperson Hellmuth Koch retteten am 15. Jänner 2024 in Seeboden eine 16-jährige Jugendliche aus einem brennenden Haus. Der 47-jährige Polizist und dessen Kollege, Revierinspektor Christian Lackner, nahmen gerade an einer Besprechung im Kulturhaus teil, als eine Alarmierungssirene ertönte. Vom Fenster des Veranstaltungsraums erkannten sie Feuer in einem naheliegenden Haus.

Kontrollinspektor Alfred Baumschlager © BMI/ Jürgen Makowecz

Gemeinsam mit Hellmuth Koch, dem Geschäftsführer im Tourismusbereich von Seeboden, rannten sie zum Haus und versuchten, ins Gebäude zu gelangen. Während Lackner es an der Rückseite des Hauses probierte, trat Baumschlager vorne die Haustüre ein. Er hörte Rufe aus dem oberen Stockwerk. Mit Einsatz eines Feuerlöschers gelang es ihm, gefolgt von Koch, in den oberen Stock zu gelangen. Dort trafen sie auf die 16-jährige Alina Brandstätter, die sie sofort aus dem Haus brachten. Durch das entschlossene und vorbildliche Einschreiten des Beamten sowie der Privatperson, unter Einsatz ihres eigenen Lebens, konnte das Leben der Jugendlichen gerettet werden.

In Drau gesprungen

Weiters werden die beiden Inspektoren der Polizeiinspektion Landskron, Philip Öhner (28) und Stefan Auner (24), mit der goldenen Medaille ausgezeichnet. Am 29. März 2024 retteten die Männer eine Person, die von der Friedensbrücke in Villach in die Drau gesprungen war. Öhner sprang ins kalte Wasser und schwamm mit einer Rettungsweste zur reglos treibenden Person. Es gelang ihm, die Person in der Flussmitte zu erreichen und mit ihr in Richtung Ufer zu schwimmen. Auner schwamm ohne Rettungsweste seinem Kollegen entgegen und half, die reglose Person zur Uferböschung zu bringen.

Philip Öhner und Stefan Auner mit Minister Karner © BMI/ Jürgen Makowecz

Dort warteten weitere Polizeibedienstete und Feuerwehrleute, welche die leblose Person Land zogen. Die beiden Beamten mussten ebenfalls aus dem Wasser gezogen und über die steile Böschung in Sicherheit gebracht werden. Sie wurden mit wärmenden Decken versorgt und ins LKH Villach gebracht. Durch das rasche und entschlossene Einschreiten der Beamten unter Einsatz ihres eigenen Lebens konnte das Leben eines Menschen aus höchster Gefahr gerettet werden.

Etwa einen Monat nach dem Vorfall verstarb die gerettete Person.