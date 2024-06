„Der Boden und die Luft sind feucht. Die Sonne steht jetzt, im Juni am Höhepunkt und hat sehr viel Kraft. Die Grundzutaten für heftige Gewitter sind da“, sagt Gehard Hohenwarter, Meteorologe der GeoSphere Austria und prognostiziert diese am Donnerstag und Freitag für Teile Kärntens. „Der Schwerpunkt wird knapp an Kärnten vorbeiziehen. Kräftige Regengüsse und Gewitter wird es vor allem Richtung Steiermark im Norden und Südosten Kärntens geben.“

Donnerstag und Freitag werden von derselben Wetterlage bestimmt und gestalten sich nahezu identisch. Bis Mittag zeigen sich Osttirol und Kärnten überwiegend sonnig. „In den Bergen bilden sich aber bereits ab dem Vormittag die ersten Quellwolken, die sich in den frühen Nachmittagsstunden entladen und erste gewittrige Regenschauer bringen können. Gegen Abend steigt dann die Gefahr für kräftige Gewitter in den Nockbergen, dem Metnitz- und Gurktal sowie im oberen Lavanttal“, erklärt Hohenwarter. Die Tageshöchstwerte werden sich zwischen 22 und 27 Grad einpendeln.

Es wird heiß

Lokale Regenschauer sind auch im Westen Kärntens und in Osttirol möglich, sollten aber die Ausnahme bleiben. Das ändert sich am Samstag: „Das Wetter wird in ganz Kärnten und Osttirol unbeständig. Ab dem Nachmittag ist überall mit Niederschlag zu rechnen. Der wird allerdings nicht zu heftig. Die Gewittergefahr ist gering“, so die Vorhersage des Meteorologen. Bis zu 28 Grad sind vor den Regenschauern möglich.

Richtig heiß wird der Sonntag. Südwestwind bringt stabileres und länger anhaltend sonniges Wetter. „Im Osten Kärntens könnte man sogar an den 30 Grad kratzen. Zumindest 29 Grad sollten jedenfalls in Unterkärnten drin sein“, so Hohenwarter. Im Westen rechnet die GeoSpehere Austria mit maximal 24 Grad, dort bleibt auch am Sonntag das Gewitterrisiko erhöht. Der nächste Wetterumschwung folgt schon am Montag: „Eine leichte Kaltfront kündigt sich an. Stabiles Wetter ist also weiterhin nicht in Sicht“, sagt Hohenwarter.