Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit war am Samstagnachmittag ein junger Schweizer auf der Tauernautobahn A10 in Kärnten unterwegs. Der 20-Jährige fuhr gegen 16 Uhr in Fahrtrichtung Salzburg. In Villach wurde von Polizisten mittels Laserpistole eine Geschwindigkeit von 151 km/h gemessen. Erlaubt sind in diesem Bereich nur 100 km/h. Der Lenker wurde angehalten, der Führerschein wurde ihm noch an Ort und Stelle abgenommen.

Auf der Drautal Straße in Osttirol raste ein Motorradfahrer am Samstagnachmittag mit stark überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei davon. Die Beamten führten dort gegen 15 Uhr Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Der Biker missachtete jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete. Er konnte schließlich ausgeforscht werden. Es handelt sich um einen 23-jährigen Österreicher. Sein Motorrad wurde überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass unter anderem die Begutachtungsplakette am Fahrzeug abgelaufen war und die Außenspiegel fehlten. Der Mann wird angezeigt.