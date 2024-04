Bisher unbekannte Täter drangen am vergangenen Wochenende nach Aufbrechen eines Fensters in ein Gastlokal ein und stahlen daraus Bargeld und verschiedene Gegenstände. Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde dann in die Räumlichkeiten eines Friseurgeschäftes eingebrochen, Bargeld in derzeit unbekannter Höhe konnte erbeutet werden.

In beiden Fällen ist die Höhe des Gesamtschadens derzeit nicht bekannt. Weitere Erhebungen werden geführt. Ob es sich um dieselben Täter handelt, ist zumindest aktuell noch nicht bekannt.