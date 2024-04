Die Landesfeuerwehrschule Kärnten kommt ab sofort in die Wohnzimmer der 25.000 Mitglieder sowie aller Interessierten in Kärnten. Am Standort der Landesfeuerwehrschule in der Rosenegger Straße in Klagenfurt wurde aus einer ehemaligen Kleiderkammer im Keller ein semiprofessionelles TV-Studio, aus dem ab sofort jeden ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr gesendet wird, um das digitale Lernen zu den Ehrenamtlichen zu bringen – ein österreichweit einzigartiges Projekt. Das erste Live-Webinar zum Thema „Maßnahmen zur Großtierrettung“ geht am heutigen Mittwoch in Szene. Über die Homepage des Landesfeuerwehrverbandes und via Instagram kann auch die Bevölkerung teilnehmen.