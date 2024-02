Ein junger Kärntner ist am Sonntag in der Früh alkoholisiert in einem gestohlenen Pkw vor der Polizei geflüchtet und hat sich dann in einem Wald zu verstecken versucht. Die Beamten stöberten ihn aber auf, er wurde vorläufig festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion mit. Der Mann hatte zudem keinen Führerschein.

Der 21-Jährige aus dem Bezirk St. Veit/Glan hatte gegen 3 Uhr nachts den Wagen einer Bekannten ohne deren Einwilligung in Althofen entwendet und in Betrieb genommen. Nachdem die Frau dies gemeldet hatte, hielten Streifen nach dem gestohlenen Fahrzeug Ausschau. Gegen 3.40 Uhr sahen Polizisten einer Streife den Pkw im Stadtgebiet von Althofen mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Guttaring fahren. Als der Lenker den Polizeiwagen bemerkte, flüchtete er in eine Nebenstraße. Dort stellte er das Auto ab, flüchtete zunächst zu Fuß und versuchte sich in einem nahe gelegenen Waldstück zu verstecken - vergeblich. Ein Alkotest verlief positiv. Der Mann wird angezeigt.