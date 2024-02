Einen Extremraser konnte die Polizei am Donnerstagvormittag in Osttirol aus dem Verkehr ziehen. Der 46-jährige serbische Staatsbürger wurde kurz vor 9.30 Uhr in Matrei im Zuge einer Verkehrskontrolle gestoppt. Zuvor hatte eine Geschwindigkeitsmessung ergeben, dass der Lenker doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war. 97 km/h wurden im Ortsgebiet gemessen. „Neben einer Sicherheitsleistung wurde dem angezeigten Lenker der Führerschein abgenommen“, so die Polizei am Donnerstagabend. Die Beifahrerin setzte die Fahrt schließlich als Lenkerin fort.