Vor zehn Jahren, im März 2014, veröffentlichte die Kärntnerin Melanie Payer ihre erste Single „Was sich liebt, das neckt sich“ . Seither hat sich viel getan. Die Songs des Kärntnerin tauchen immer wieder in den Hitparaden auf, Payer war zu Gast in großen TV-Sendungen wie „Wenn die Musi spielt“ oder „Immer wieder sonntags“.

Für das Jubiläumsjahr hat sich Schlagersängerin viel vorgenommen. Den Startschuss macht am Freitag eine Singleauskopplung aus ihrem aktuellen Album „Herzüber“. Das Video zu „Wenn du lachst“ wurde in der Vorwoche in Graz gedreht. TV-Premiere wird am 24. Februar auf „Melodie TV“ in der Sendung „Die Schlagerhits des Monats“ (20.15 Uhr) gefeiert. „Es ist ein lustiges, buntes Video“, verrät Musikmanager Josef Trojer im Vorfeld noch nicht allzu viel.

In den kommenden Monaten geht es dann Schlag auf Schlag. „Einige neue Songs sind bereits in Produktion“, so Trojer. Darunter sogar Weihnachtslieder! In der kalten Jahreszeit schreiben sich diese eben leichter als im Sommer, so der Manager. Und er hat noch mehr gute Neuigkeiten für alle Fans der 33-Jährigen. Am 7. September gibt es wieder das „Melanie Payer Festival“ im Nockstadl in Ebene Reichenau, der Heimatgemeinde der Sängerin. Dort wird sie dann sogar mit Live-Band auf der Bühne stehen. Trojer: „Vor einigen Jahren gab es schon einmal den Versuch, jetzt wird sie es zum Zehn-Jahr-Jubiläum wiederholen.“