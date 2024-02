Grundstücke dieser feudalen Größenordnung wechseln in Kärnten nur selten den Besitzer: Auf einer Verkaufsplattform wird seit Anfang Februar ein 228 Hektar großer Besitz „nahe Klagenfurt“, wie es in der Beschreibung heißt, zum Verkauf angeboten. Zur Veranschaulichung der Größe: Das sind umgerechnet 2,28 Millionen Quadratmeter oder rund 319 Fußballfelder. Laut Inserat handelt es sich um eine Eigenjagd beziehungsweise einen Forstbesitz. Dem Kärntner Jagdrecht nach muss eine Eigenjagd eine Mindestgröße von 115 Hektar aufweisen, diese ist somit fast doppelt so groß als erforderlich. Sie dürfte eine der größeren Jagdreviere in Kärnten in Privatbesitz sein.