Das Geld liegt auf der Straße, heißt es. In Kärnten war das am Samstag tatsächlich der Fall. Und zwar auf der Gailtal Bundesstraße bei Obervellach, Gemeinde Hermagor. Dort hatte Samstagvormittag die Lenkerin (29) eines Pritschenwagens ein Kuvert mit mehreren Tausend Euro Bargeld während der Fahrt im Freilandgebiet verloren. Das Geld war in einer Kastenlade auf der Ladefläche des Wagens verstaut.

„In der Folge wurde das Kuvert von mehreren Pkw überfahren“, so die Polizei am Abend. Die Geldscheine verteilten sich daraufhin über die gesamte Fahrbahn - und wurden von bisher unbekannten Verkehrsteilnehmern einfach eingesammelt. Als die Lenkerin bemerkte, dass das Geld fehlt, war es bereits zu spät. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der PI Hermagor unter 059133-2210 zu melden.