Im Spiegelsaal der Präsidentschaftskanzlei in der Wiener Hofburg wurde am Montag von Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und Landeshauptmann Peter Kaiser, der aus der Gemeinde Bad Eisenkappel stammende Christbaum präsentiert. Der Baum wurde von den Schülerinnen und Schülern der VS Europaschule St. Michael/ Evropska šola Šmihel geschmückt. Sie sorgten auch für Adventsstimmung mit ihren zwei- bzw. dreisprachig gesungenen Weihnachtsliedern.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen dankte den Kindern für die Lieder: „Es ist eine Tradition geworden, den Christbaum aus unterschiedlichen Bundesländern aufzustellen. Dass er dieses Mal aus Bad Eisenkappel in Kärnten kommt, freut mich besonders“, sprach Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Symbolkraft des Baumes nach den Unwettern in Kärnten dieses Jahr an. Der Baum sei ein schönes Symbol für das neue Jahr, welches hoffentlich besser werde.

Peter Kaiser mit Alexander Van der Bellen © LPD Kärnten/Schmiedbauer

Zeichen für Hoffnung auf Frieden

„Ich bin stolz auf euch“, bedankte sich Landeshauptmann Peter Kaiser bei den Schülerinnen und Schülern aus Kärnten. Es seien bewegte Zeiten, in denen gerade Weihnachten ein Zeichen für die Hoffnung auf Frieden symbolisiere. „Es ist Zeit zusammenzustehen auf Gemeinde-, Landes und Bundesebene. Es gilt Verantwortung für die nächsten Generationen zu übernehmen. Das gilt vor allem im Hinblick auf die labil und fragil wirkende Natur, die es zu schützen gilt“, so Kaiser. Auch er sehe den Baum als Zeichen der Hoffnung aus einer Region in Kärnten, die von den Unwettern dieses Jahres schwer gebeutelt wurde. Van der Bellen nutzte den Anlass der Christbaumübergabe um Kaiser zu dessen 65. Geburtstag zu gratulieren.

An der Feierlichkeit, bei der die Schülerinnen und Schüler der VS Europaschule St. Michael unter Leitung von Direktor Danilo Katz mit ihren Liedern für Weihnachtsstimmung sorgten, nahmen auch Landtagspräsident Reinhart Rohr, Bundesratspräsidentin Claudia Arpa und die Bürgermeisterin der Gemeinde Bad Eisenkappel, Elisabeth Lobnik, sowie die Ehefrau von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Doris Schmidauer, und die Partnerin von Landeshauptmann Peter Kaiser, Ulrike Wehr, teil.