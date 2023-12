Dong! So schnell sind die fünf Minuten wieder vorbei. Ob man sich sympathisch ist und ob die Chemie stimmt, weiß man in Regel aber auch schon nach so kurzer Zeit. Die Damen bleiben an den Stehtischen, die Herren „wandern“ einen Platz weiter. Dann beginnen wieder fünf Minuten, bis der Gong erneut ertönt.

Jeweils zehn bis 15 Frauen und Männer im Alter zwischen 35 und 49 Jahren treffen sich am Freitagabend zum Speed Dating im Weingut unterhalb der Burg Taggenbrunn bei St. Veit: Fünf Minuten haben sie Zeit, sich kennenzulernen und zu entscheiden, ob sie sich danach wiedersehen wollen oder das Gespräch gleich am Abend fortsetzen.

Die Idee, ein Speed Dating zu veranstalten, entstand mehr oder weniger durch Zufall. „Ich bin selbst Single und habe Martin Legat, dem Geschäftsführer des Weinguts, gesagt, dass Dating Apps auch nicht das Wahre sind“, erzählt Martina Sottovia, die das Event gemeinsam mit ihm ins Leben gerufen hat. „Ich fand es schade, dass es in Kärnten kein Speed Dating mehr gibt. Also haben wir uns entschlossen, selbst eines zu organisieren.“

Noch Plätze für Männer verfügbar

Was Sottovia überraschte: Es sind derzeit vor allem noch Plätze für Männer frei. „Wenn ich mir Anmeldungslisten von ähnlichen Events in Wien angesehen habe, waren meistens die Männer bereits ausgebucht. Ich hoffe, es melden sich noch ein paar, es kommen ganz tolle Frauen.“

Am Freitag, dem 8. Dezember, ab 18 Uhr geht es los. Neben dem eigentlichen Speed Dating wartet ein Champagner-Empfang und ein Finger-Food-Buffet auf die Singles. Die Kosten belaufen sich auf 49 Euro pro Person, Anmeldungen werden von Sottovia telefonisch über die Nummer 0660-521 80 06 entgegengenommen.

Bereits im Frühling soll das nächste Event dieser Art stattfinden, dann allerdings für Singles in den 60ern. „Wenn es gut angenommen wird, können wir uns durchaus vorstellen, so etwas öfters zu veranstalten.“