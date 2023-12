Wie die Polizei am Montagabend mitteilte, gibt es in Kärnten erneut einen Drogentoten. Erst Ende November waren an einem Tag zwei Männer an den Folgen ihres Suchtmittelkonsums verstorben. Samstagfrüh gegen 7 Uhr wurde ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt-Land von seiner Lebensgefährtin tot in seiner Wohnung aufgefunden.

„Da bei dem Mann ein Tod durch Suchmittel nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine gerichtsmedizinische Obduktion des Leichnams angeordnet“, heißt es vonseiten der Polizei. Am Montag wurde dieser Verdacht schließlich bestätigt.