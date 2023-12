Am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr fuhr eine 21-jährige Österreicherin mit einem Auslieferungswagen auf der Gemeindestraße in Nußdorf Berg (Gemeinde Nußdorf-Debant in Osttirol) talwärts und geriet dabei ins Rutschen. Die Lenkerin konnte das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen und sprang in weiterer Folge aus dem rutschenden Lieferwagen.

Der Wagen stürzte anschließend über einen angrenzenden Hang und blieb einige Meter unterhalb der Fahrbahn in den Sträuchern und Bäumen hängen. Die 21-Jährige wurde durch den Sprung aus dem Fahrzeug leicht verletzt und wurde im Krankenhaus Lienz ambulant behandelt. Am Fahrzeug entstand vermutlich Totalschaden.