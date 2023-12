In der Zwickmühle befindet sich das Land Kärnten, was die Koralmbahn und eine eventuelle Station am Bahnhof Kühnsdorf betrifft. Einerseits hält man 500.000 Euro bereit, um den Bahnsteig von 220 Meter auf 320 Meter zu verlängern und damit die Chancen auf einen Stopp zu erhöhen. Andererseits gibt es keinerlei Signal, dass diese Maßnahme an den bisherigen Plänen etwas ändern könnte.