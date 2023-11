Am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr, brach in einem Garagengebäude in der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud aufgrund eines Defektes eines Elektrogerätes ein Brand aus. Der Besitzer (47) der Garage wurde über eine akustische Alarmierung auf seinem Handy von einem Stromausfall in der Garage informiert und entdeckte so sofort den Brand.

Vorerst versuchte er laut Polizei noch selbst mittels Handfeuerlöscher das Feuer einzudämmen, was ihm jedoch wegen der bereits fortgeschrittenen Brandausbreitung unmöglich war. Die von ihm alarmierten Feuerwehrkräfte konnten schließlich ein Übergreifen der Flammen auf ein unmittelbar angrenzendes Sägespänelager verhindern.

Kaum Löschwasser

Das Garagengebäude selbst, in dem sich ein Oldtimer-Traktor, ein Wohnwagen, ein Tankwagen und diverse landwirtschaftliche Geräte befanden, brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Höhe des Sachschadens beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 100.000 Euro.

Im Brandeinsatz standen 4 Feuerwehren mit 8 Fahrzeugen und rund 45 Einsatzkräften. Aufgrund des Löschwassermangels auf dem Kamperkogel musste ein Pendelverkehr mit mehreren Tankwagen eingerichtet werden. Verletzt wurde niemand.