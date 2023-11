Das war vielleicht eine Überraschung! „Wir hatten ja schon mit Zwillingen gerechnet“, sagen Isabella und Roland Wandaller aus Hintereggen in Trebesing. Schlussendlich brachte ausgerechnet die älteste Kuh am Hof vulgo Lex unlängst seltene Drillingskälber zur Welt. „Eine Drillingsgeburt mit drei gesunden Kälbern ist wirklich sehr selten. Das hatten wir noch nie“, freut sich die Landwirtin. Auch Mutterkuh „Mara“ ist nach der anstrengenden Geburt wohlauf. Alle drei Kälber sind kleine Stiere. Das Trio hat, wie seine Mutter, einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben „M“ bekommen. Isabella Wandaller: „Das ist so üblich.“ Bekommen haben sie diese von ihren Paten. Freunden der Familie wurde die Ehre zuteil. „Besondere Ereignisse erfordern eben besondere Maßnahmen“, lacht Wandaller. Die kleinen Stiere heißen jetzt wie ihre Paten „Marcel“, „Markus“ und „Manfred“. Doch nicht nur bei den Taufpaten ist die Freude groß. Auch die Kinder der Familie - David (11), Elias (6) und Diana (4) - sind ganz begeistert von dem tierischen Trio.