sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. 42.750 Testungen durchgeführt. 75 Menschen sind verstorben und . (Stand: 15 Uhr) Die Infektionsfälle aufgeteilt nach Bundesländern : Burgenland (142), Kärnten (221), Niederösterreich (1.262), Oberösterreich (1.337), Salzburg (751), Steiermark (848), Tirol (1.849), Vorarlberg (553), Wien (1.067).

: Burgenland (142), Kärnten (221), Niederösterreich (1.262), Oberösterreich (1.337), Salzburg (751), Steiermark (848), Tirol (1.849), Vorarlberg (553), Wien (1.067). Wissenschaftler fordern Schutzmaskenpflicht für Österreich

für Österreich Anschober: Peak "zwischen Mitte April und Mitte Mai".

Peak "zwischen Mitte April und Mitte Mai". Mehr Mittel für Kurzarbeit, Banken vergeben Blitzkredite

Chinesische Metropole Wuhan beendet Isolation.

15:05 Uhr: FPÖ ortet "Fehlinformation der Regierung"

Heftige Kritik an Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) übte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz im Zusammenhang mit dem Rückgang an Tests von Coronavirus-Verdachtsfällen. "Während die schwarz-grüne Bundesregierung ein Hochfahren der Tests angekündigt hat, wurden in der Realität im Wochenverlauf um über 30 Prozent weniger Tests durchgeführt."

Die Aussage "testen, testen, testen" von Kanzler Kurz "war somit eine Verhöhnung der Bevölkerung aber auch der Journalisten, die diese falschen Schlagzeilen dann im guten Glauben übernommen haben". Die Politik von Kurz und Anschober bestehe aus "Tarnen und Täuschen". "Die Österreicher werden zum Narren gehalten", so Schnedlitz, der darauf verweist, dass es endlich mehr flächendeckende Tests brauche.

15:05 Uhr: "Earth Hour" begann trotz Corona-Pandemie

Trotz weltweiter Einschränkungen durch das Coronavirus hat am Samstag in Neuseeland, Fidschi und Australien die weltweite Klimaschutz-Aktion "Earth Hour" begonnen. Dort gingen zum Zeichen für das Klima an berühmten Bauwerken und in Wohnungen für eine Stunde die Lichter aus. Mit der "Earth Hour" will die Umweltschutzorganisation WWF ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz setzen.

15:04 Uhr: Warum die Fälle in den USA so rasant steigen

Vom ersten bekannten Corona-Patienten Ende Jänner zu jetzt mehr als 100.000 Infizierten haben die USA es ungewollt an die Spitze der weltweiten Corona-Statistik geschafft. Bis Freitagabend starben in den Vereinigten Staaten rund 1.600 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. Damit ist die Sterberate bisher allerdings deutlich niedriger als in einigen europäischen Ländern.

Wie ist der rasante Anstieg an Erkrankten in den USA zu erklären? Und wie wird es weitergehen? US-Gesundheitsexperten gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Pandemie in den USA noch nicht erreicht ist. Sie nennen zudem verschiedene Gründe, warum die Infiziertenzahlen derart explodiert sind. Zu Beginn des Ausbruchs wurde Präsident Donald Trump vorgeworfen, den Ernst der Lage relativiert zu haben. Trump hatte zunächst erklärt, eine Verbreitung des Virus auch in den USA sei nicht "unvermeidlich" - er widersprach damit der Auffassung von Gesundheitsexperten.

14:55 Uhr: Unternehmen stellen auf Schutzausrüstung um

Angesichts des Engpasses bei Schutzkleidung und medizinischer Ausrüstung stellen auch in Deutschland Unternehmen ihre Produktion um. Bei dem schwäbischen Textilhersteller Trigema löste allein die Ankündigung, in die Produktion von Atemschutzmasken einzusteigen, einen Bestellansturm aus. Der Automobilkonzern Daimler will 3D-Drucker für die Herstellung von Medizinprodukten zur Verfügung stellen.

"Kommunen, Polizeibehörden, Krankenhäuser, einfach alle" meldeten sich, um Masken zu bestellen, sagte Trigema-Chef Wolfgang Grupp der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er kündigte an, kommende Woche werde sein Unternehmen rund 100.000 Schutzmasken herstellen, diese Woche dürften es demnach etwa 80.000 sein. Insgesamt habe Trigema für die Zeit bis Ostern Bestellungen über 300.000 Masken angenommen.

14:54 Uhr: Polen will Briefwahl für Ältere ermöglichen

Um die Präsidentschaftswahl trotz der Corona-Krise am 10. Mai abhalten zu können, will Polen Älteren und Menschen in Quarantäne die Briefwahl ermöglichen. Das Parlament, in dem die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die Mehrheit hat, beschloss eine entsprechende Änderung des Wahlgesetzes.

14:50 Uhr: BSO-Präsident forderte Sport-Soforthilfe von 100 Mio.

In einem Gespräch mit Sportminister Werner Kogler hat Hans Niessl eine Soforthilfe für Österreichs Sport gefordert. Der Präsident von Sport Austria (Bundes-Sportorganisation) mahnte die rasche Umsetzung der "finanziellen Unterstützung für Schäden ein, die Vereinen und Verbänden durch die von der Regierung gesetzten, notwendigen Maßnahmen im Kampf gegen Corona entstanden sind". "Der Härtefonds für den Sport muss einmal mit mindestens 100 Millionen Euro an Soforthilfe dotiert sein", betonte Niessl nach der Videokonferenz mit Kogler ("Ein gutes Gespräch"). "Wie in der Schweiz sollen diese Mittel dem Breiten- und dem Spitzensport zugutekommen."

14:50 Uhr: Kritik an Mietzahlungs-Stopp in Deutschland

Die Ankündigung großer Handelsketten in Deutschland, wegen der Ladenschließungen in der Corona-Krise ihre Mietzahlungen einzustellen, hat empörte Reaktionen hervorgerufen. Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft (ZIA) nannte das Vorgehen "rechtlich und moralisch bedenklich". Auch Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CDU) übten scharfe Kritik am Vorgehen der Unternehmen. "Es hat uns überrascht, dass es so schnell und heftig kommt", sagte Gordon Gross vom Eigentümerverband Haus & Grund dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Die Vermieter bekommen es jetzt knallhart um die Ohren gehauen." Auch der Zentrale Immobilienausschuss (ZIA) übte Kritik. Die Filialisten seien wirtschaftlich gesund. Das "einseitige Vorpreschen" sei daher "wenig partnerschaftlich".

14:45 Uhr: Weiterer Verdacht in britischer Regierung

In der britischen Regierung gibt es einen weiteren Coronavirus-Verdacht. Nachdem bei Premierminister Boris Johnson und Gesundheitsminister Matt Hancock eine Infektion bestätigt worden ist, hat sich nun auch Schottland-Minister Alister Jack mit "milden" Coronavirus-Symptomen in häusliche Isolation begeben.

14:39 Uhr: Fünf Juroren gegen Bachmann-Preis-Absage

Fünf von sieben Jurorinnen und Juroren der Tage der deutschsprachigen Literatur 2020 in Klagenfurt sprechen sich "vehement gegen die Aussetzung" des Wettlesens um den Bachmann-Preis aus. "Wir möchten betonen, dass wir als Jury es gerade in der jetzigen Situation ausnehmend wichtig gefunden hätten, dass der Bewerb stattfindet", heißt es in einem Offenen Brief an ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard.

"Wir halten es für möglich, in Abwandlung der Statuten in dieser Ausnahmesituation eine alternative und mit den Ausgangsbeschränkungen zu vereinbarende Möglichkeit zu finden, den Bewerb auch 2020 im Fernsehen stattfinden zu lassen", so das von Klaus Kastberger, Brigitte Schwens-Harrant, Philipp Tingler, Michael Wiederstein und Insa Wilke unterzeichnete Schreiben. "Keine vergleichbare Institution verfügt über eine so vielversprechende Ausgangslage, ein solches Experiment auch zum Erfolg zu machen", heißt es. Man bedaure, "dass für diese Ausnahmesituation keine Alternative gefunden wurde".

14:32 Uhr: Deutschland erwartet mehr Kurzarbeit als in Finanzkrise

Die deutsche Bundesagentur für Arbeit (BA) hält sich in der Corona-Krise dank eines Milliardenpolsters für finanziell ausreichend gewappnet, um den Ansturm beim Kurzarbeitergeld zu bewältigen. Es sei absehbar, dass die Zahl der Kurzarbeiter weit höher ausfallen werde als während großen Finanzkrise der Jahre 2008/2009, sagte BA-Vorstandsvorsitzender Detlef Scheele der Deutschen Presse-Agentur.

Damals waren in der Spitze in Deutschland 1,44 Millionen Menschen auf Kurzarbeit angewiesen. Die Bundesregierung legte vor einigen Tagen die Schätzung von 2,15 Millionen Kurzarbeitern in der Corona-Krise vor. Ob diese Schätzung richtig sei, könne derzeit niemand sagen, betonte Scheele. "Wir gehen davon aus, dass es deutlich mehr werden als zur Finanzkrise." Allein in der vergangenen Woche waren bei der Bundesagentur mehr als 76.000 Anzeigen von Betrieben für Kurzarbeit eingegangen.

14:30 Uhr: Krankenhaus setzt Roboter ein

Im Krankenhaus von Varese in Italien werden im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie auch Roboter eingesetzt. Sechs davon stehen in dem Spital der lombardischen Stadt zur Betreuung von zwölf Patienten zur Verfügung. Die mit einer Videokamera ausgestatteten Roboter können unter anderem Fieber messen. "Die Roboter ersetzen zwar nicht den direkten Kontakt zum Patienten, doch sie helfen uns in einigen Fällen, Zeit zu sparen, was in der jetzigen Notstandsphase besonders wichtig ist", sagte Francesco Dentali, Direktor der Medizinabteilung des Krankenhauses.

14:21 Uhr: Agnelli sieht Existenz-Bedrohung für Europas Fußball

Der Präsident der Europäischen Fußball-Klubvereinigung (ECA), Andrea Agnelli, sieht eine "existenzielle Bedrohung" des europäischen Fußballs durch die Corona-Pandemie. "Weil der Fußball suspendiert ist, sind das auch unsere Einnahmen, von denen wir abhängen, um unsere Spieler, das Personal und andere operative Kosten zu bezahlen", schrieb Agnelli in einem Brief an die ECA-Mitglieder.

14:14 Uhr: Kritik an möglicher Schließung von Berlins Airport Tegel

Der Berliner Senat und die Flughafenbetreiber erwägen, den Flughafen Tegel zu schließen und den Luftverkehr vorübergehend auf dem Flughafen Schönefeld zu konzentrieren, um Kosten in Millionenhöhe einzusparen. Kritik daran kommt aus der deutschen Wirtschaft. Eine Schließung des Berliner Flughafens Tegel wegen der Corona-Epidemie wäre aus Sicht der Wirtschaft "ein katastrophales Signal". "Während viele Betriebe ums Überleben kämpfen, will sich der Senat seiner Verantwortung für eine funktionierende Infrastruktur entledigen. Das ist schlechtes Krisenmanagement", kritisierte Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg.

14:06 Uhr: WK-Tirol mahnt AK zu "mehr Seriosität"

Nachdem die Arbeiterkammer Tirol Fälle von Tourismusmitarbeitern beklagt hatte, die angeblich in den Quarantäneregionen von ihren ehemaligen Arbeitgebern vor die Tür gesetzt worden sein sollen, hat die Wirtschaftskammer am Samstag "mehr Seriosität" eingemahnt. Die Aussagen von Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl würden "nicht den Tatsachen entsprechen", teilte die WK mit.

14:03 Uhr: Reha-Kliniken werden Notspitäler

Nach der Anordnung der Schließung von Kur- und Reha-Zentren wegen der Coronavirus-Pandemie werden viele Einrichtungen derzeit umfunktioniert. Um die Krankenhäuser zu entlasten, entstehen einige "Notspitäler". Noch kaum Ergebnisse gibt es in der Frage, welche Häuser bei Ausfällen in der 24-Stunden-Betreuung als temporäre Pflegeheime einspringen könnten. Die Gespräche seien noch am Laufen.

14:02 Uhr: Gründer und Start-ups brauchen rasch Hilfe

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer macht sich für Staatshilfe auch für Gründer und Start-ups stark: "Gründer und Start-ups liegen mir besonders am Herzen", sagte Mahrer. Sie seien enorm wichtig für die Zukunft und genauso wie andere Unternehmen stark von den Einschränkungen durch die Coronakrise betroffen. Es gehe geschätzt um ca. 6.000 Unternehmen, die derzeit keinen oder nur wenig Anspruch aus anderen Hilfstöpfen wie dem Härtefall-Fonds haben. Auch für sie brauche es rasch eine Lösung, dafür werde er sorgen, verspricht Mahrer

13:56 Uhr: Weltweit mehr als 600.000 nachgewiesene Infektionen

Deutlich mehr als 600.000 Menschen haben sich weltweit nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die renommierte Johns-Hopkins-Universität bezifferte die Zahl der nachweislich Infizierten mit 614.884. Demnach starben insgesamt 28.687 Erkrankte in Folge oder an der Lungenkrankheit Covid-19, die das Virus auslösen kann.

13:53 Uhr: Fußballprofi flüchtete von Spanien nach Dänemark

Der dänische Fußballprofi Pione Sisto ist ohne Erlaubnis seines Clubs Celta Vigo aus Spanien in sein Heimatland geflohen. Er muss nun mit einer Strafe seines Vereins rechnen, wie die dänische Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf spanische Medien berichtete.

13:49 Uhr: In New Yorks Kliniken geht die Angst um

Der Höhepunkt der Corona-Ansteckungswelle in New York wird erst in rund drei Wochen erwartet - doch bereits jetzt droht die Lage in der US-Küstenmetropole außer Kontrolle zu geraten. Unter Ärzten und Pflegern im Zentrum der Pandemie in den USA geht die Angst um, sich selbst anzustecken. Seit dem Tod des 48-jährigen Krankenpflegers Kious Kelly ist die Besorgnis noch gestiegen. Wegen Ansteckungsgefahr vor allem unter medizinischem Personal, Krankenhäuser in US-Metropole geraten an ihre Grenzen.

13:39 Uhr: Polizei schoss mit Gummimunition auf Drängler

Südafrikanische Polizisten haben mit Gummimantelmunition auf Menschen gefeuert, die sich trotz der Sicherheitsvorschriften vor einem Supermarkt drängelten. Ein AFP-Fotograf beobachtete, wie rund 200 bis 300 Menschen vor einem Geschäft in Johannesburg Schlange standen. Im Kampf um ihren Platz hielten viele den wegen des Coronavirus vorgeschriebenen Sicherheitsabstand nicht ein.

Foto © APA/AFP/MARCO LONGARI

13:35 Uhr: Corona-Bonds "eine Möglichkeit"

Die Grünen sind im Gegensatz zu Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) offen für die Schaffung von Corona-Bonds zur Bewältigung der Coronakrise auf europäischer Ebene. "Euro- oder Corona-Bonds sind eine Möglichkeit für eine solidarische Lösung, möglicherweise gibt es andere Antworten", sagte Klubobfrau Sigrid Maurer. "Wir dürfen Italien und Spanien jedenfalls nicht alleine lassen", betonte Maurer.

13:34 Uhr: Sorge vor Revolten in Süditalien

In Süditalien wächst die Sorge, dass wegen der restriktiven Maßnahmen zur Eingrenzung der Coronavirus-Pandemie soziale Revolten ausbrechen könnten. Für Aufsehen sorgte eine Gruppe von Personen, die in Palermo einen Supermarkt bestürmten und mit Waren flüchteten. Die Polizei musste eingreifen. Der Bürgermeister von Palermo Leoluca Orlando sprach von organisierten Gruppen, die im Internet zu gewalttätigen Aktionen aufriefen. Die Stadt sei auf der Seite bedürftiger Bürger, die Lebensmittel benötigten. Allein in Palermo seien 2.500 Hilfeappelle bedürftiger Menschen ohne Lebensmittel eingetroffen.

13:33 Uhr: Mehr Menschen sind wegen Krise armutsgefährdet

Papst Franziskus hat Sorge über eine zunehmende Armut durch die Corona-Krise geäußert. Inzwischen sehe man "Menschen, die Hunger leiden, weil sie nicht arbeiten können, weil sie keine feste Arbeit haben", sagte er laut Kathpress bei einer Messe in der Kapelle seiner Residenz Santa Marta am Samstag im Vatikan.

13:32 Uhr: Homo-Ehen mitverantwortlich

Im Irak hat der einflussreiche schiitische Geistliche Moqtada al-Sadr gleichgeschlechtliche Ehen als einen der Gründe für die Ausbreitung des Coronavirus bezeichnet. "Ich rufe deshalb alle Regierungen dazu auf, dieses Gesetz (zur Legalisierung von Homo-Ehen) unmittelbar und ohne Zögern aufzuheben", schrieb Al-Sadr am Samstag bei Twitter. Damit könnten sie auch Buße tun für ihre Schuld.

13:30 Uhr: Dienstreisensind tabu, Homeoffice angesagt

Der Boom des Homeoffice durch die Corona-Krise beschert den Anbietern von Teamarbeit-Lösungen deutlichen Rückenwind. Digitales Arbeiten zuhause werde dadurch dauerhaft einen großen Schub bekommen, sagt Slack-Deutschlandchef Oliver Blüher. "Die Menschen erleben jetzt Möglichkeiten, die sie später weiter haben wollen." Auch Microsofts Deutschland-Chefin Sabine Bendiek spricht von einem kollektiven Lernprozess, der die Berufswelt verändere. "Ich gehe davon aus, dass diese Veränderungen anhalten werden. Flexibles Arbeiten von zuhause wird zunehmend so alltäglich wie die Nutzung von Smartphone und Laptop."

13:14 Uhr: Auch SPÖ über Rückgang bei Tests empört

Dass die Zahl der Coronoavirus-Tests in dieser Woche zurückgegangen ist und nicht wie von der Regierung versprochen und von vielen Experten gefordert erhöht wurde, sorgt auch bei der SPÖ für heftige Kritik. Die SPÖ berichtete am Samstag außerdem von Menschen, die weiter arbeiten gehen müssen obwohl sie kranke oder schutzbedürftige Angehörige zu Hause haben.

13:10 Uhr: Reges Treiben am Klagenfurter Benediktinermarkt

Reges Treiben hat am Samstagvormittag am Klagenfurter Benediktinermarkt geherrscht. Die Besucher nutzten das schöne Wetter und das Angebot der Standler. Die Sicherheitsabstände wurden eingehalten. Die Fußgängerzone hingegen war fast menschenleer, ebenso das Innenstadt-Einkaufszentrum "City Arkaden". Der Bauernmarkt hat auch in Zeiten von Corona nichts von seiner Attraktivität eingebüßt. Es fehlen natürlich die italienischen Anbieter, aber von den heimischen Standlern sind viele gekommen. "Sagen Sie mir bitte, was Sie wollen. Sie dürfen nichts selber nehmen, das ist jetzt neu", sagt die Dame am Bio-Gemüsestand. Gegen 10 Uhr war schon vieles weg. Für Salat muss man wohl früher aufstehen. "Oder vorbestellen, das ist einfacher", lacht sie. Beim Fischstand ist auch nicht mehr alles zu haben. Die frischen Lachsforellen sind schon aus.

13:10 Uhr: Tests in Halleiner Spital ergaben keine Neuinfizierten

Nachdem ein Patient in der Landesklinik Hallein an Corona erkrankt war, dessen Test anfangs negativ ausfiel, wurden die rund 30 Mitarbeiter in Quarantäne und 30 Patienten im Spital nochmals neu getestet. Diese neuerlichen Untersuchungen fielen bei den anderen nun negativ aus.

13:03 Uhr: EZA-Organisation warnt vor "Katastrophe" in Ruanda

Entwicklungshelfer in Ruanda rechnen für den Fall einer Verbreitung des Corona-Virus in der Millionenmetropole Kigali mit einer "Katastrophe". Nicht nur auf dem Land, auch in der Hauptstadt des ostafrikanischen Landes fehle es oft an Wasser zum Händewaschen, sagte Omar Fiordalisio von der NGO "Movimento Lotta Fame nel Mondo".

13:01 Uhr: Ungarische Berufs-Pendler blieben vorerst unbehelligt

Nach dem Schritt Ungarns, Berufspendler infolge der Einreise für 14 Tage unter Quarantäne zu stellen, hat sich die Lage in der Realität am Samstagvormittag entspannt dargestellt. Berufspendler durften die Grenzübergänge zum Burgenland in beide Richtungen passieren. Aus dem Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wurde die Forderung nach einer rechtlichen Grundlage erneuert.

13 Uhr: Bisher 64 Personen in Südtirol gestorben

Die Zahl der Todesfälle in Südtirol steigt weiter an. Mit Stand Samstagvormittag waren 64 mit dem Virus infizierte Personen gestorben, am Freitag waren es noch 60. Auch die Anzahl der Infizierten stieg um 79 auf 1.082 an.

12:57 Uhr: UN fordern dringend Waffenruhe in Syrien

Die Vereinten Nationen haben angesichts der ersten Fälle von Erkrankungen mit der Lungenkrankheit Covid-19 in Syrien zu einer Waffenruhe aufgerufen. Es gelte, eine weitere Katastrophe zu verhindern, sagte der Chef der UN-Untersuchungskommission für Syrien, Paulo Pinheiro.

12:55 Uhr: Italiens Ex-Premier: Österreich ist "verantwortungslos"

Der italienische Ex-Premier Enrico Letta hat im Konflikt um die Corona-Bonds scharfe Kritik an Österreich geübt. Die ablehnende Haltung Österreichs und der Niederlande sei "verantwortungslos", sagte Letta der französischen Tageszeitung "Le Figaro" (Samstagsausgabe). "Das Virus hat nichts mit dem Defizit oder den Schulden zu tun, und es betrifft uns alle", betonte der sozialdemokratische Politiker.

"Die selbst ernannten Tugendhaften beschuldigen die anderen wieder einmal, zu viel auszugeben", kritisierte Letta. "Das ist verantwortungslos seitens eines Gründungsstaates wie der Niederlande, die Großbritanniens Rolle als 'Doktor No' einnehmen möchten, oder Österreichs", sagte der Finanzexperte, der von 2013 bis 2014 italienischer Regierungschef war und dabei den Konsolidierungskurs seines Vorgängers Mario Monti fortsetzte.

12:50 Uhr: Sorge wegen Infektionsfällen in Altersheimen in Italien

In dem von der Coronavirus-Krise schwer getroffenen Land Italien wächst die Zahl von Infektionen und Todesfällen unter Senioren, die in Altersheimen leben. "Covid-19 wird leider als Virus der Pensionistenheime in Erinnerung bleiben, denn es trifft vor allem die schwächeren Menschen", sagte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia.

Ein Drittel aller Infektionsfälle in der mittelitalienischen Region Latium mit der Hauptstadt Rom betreffen Senioren in Pflegeheimen. Viele Einrichtungen mussten wegen der Pandemie schließen. "Die schlimmsten Zustände gibt es in den Regionen, in der die Epidemie zuerst ausgebrochen ist - und zwar in der Lombardei, in der Emilia Romagna und in Venetien", betonte Ivan Pedretti, Generalsekretär der Pensionistengewerkschaft Spi-Cgil.

12:50 Uhr: Doskozil verschob Hochzeit

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat die für 30. Mai geplante Hochzeit mit seiner Lebensgefährtin Julia Jurtschak auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund dafür sei die aktuelle Lage rund um das Coronavirus.

12:49 Uhr: Was plant die Regierung?

Je länger die Krise dauert, desto mehr wächst innerhalb der Regierung der Wunsch nach Kontrolle. Der Erfolg von Südkorea und China bei der Bekämpfung des neuartigen Coronavirus wird zu einem wesentlichen Teil mit den dort angewandten Überwachungsmethoden erklärt. Die Behörden wissen dort genau, wer sich wo befindet und wer mit wem Kontakt hat.

12:46 Uhr: Spanien vermeldete 832 Tote binnen 24 Stunden

In Spanien hat die Zahl der Toten durch die Corona-Pandemie einen traurigen Rekordwert erreicht. Binnen 24 Stunden starben 832 Menschen - so viele wie nie zuvor an einem Tag, wie die Regierung am Samstag mitteilte. Damit erlagen in Spanien mit Stand Samstagmittag 5.690 Menschen der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Die Zahl der Infizierten stieg auf mehr als 72.000.

12:44 Uhr: Drei weitere Todesfälle in Oberösterreich

Drei Menschen sind in nur zwei Tagen am Coronavirus in Oberösterreich verstorben. Alle drei Patienten waren mit 79, 80 und 81 Jahren höheren Alters. Sie litten zum Teil an schweren Vorerkrankungen, wie die Spitäler Wels-Grieskirchen, Kepler Universitätsklinikum und das Salzkammergut Klinikum Gmunden berichteten.

> Mehr Informationen zum Vorschlag der Schutzmaskenpflicht

12:42 Uhr: 46 Kreuzfahrt-Passagiere in Australien Verdachtsfälle

An Bord des vor Australien ankernden deutschen Kreuzfahrtschiffs besteht bei mindestens 46 Menschen Verdacht auf das Coronavirus. Es handle sich um 30 Passagiere und 16 Crewmitglieder, sagte der Regierungschef des Bundesstaats von Westaustralien, Mark McGowan, am Samstag vor Journalisten in Perth und sprach von einer "dringenden Situation".

12:39 Uhr: Deutscher nach Skiurlaub in Österreich gestorben

Im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ist erstmals ein Patient an Covid-19 gestorben. Es handle sich um einen 57-jährigen Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, der sich Anfang März im Skiurlaub in Österreich aufgehalten habe, teilten die deutschen Behörden am Samstag mit.

12:38 Uhr: Griechenland will Häftlinge vorzeitig freilassen

Aufgrund der angespannten Situation durch die Corona-Krise will die griechische Regierung hunderte inhaftierte Straftäter vorzeitig freilassen. Alle Gefangenen, die maximal noch 12 Monate ihrer Gesamtstrafe (unabhängig der Höhe) verbüßen müssen, sollen gemäß eines im Kampf gegen das Coronavirus geschaffenen Gesetzes die Gefängnisse verlassen dürfen.

12:37 Uhr: Italien prüft Verlängerung der Maßnahmen bis 18. April

Nachdem Italien am Freitag seinen eigenen, traurigen Rekord von Coronavirus-Toten gebrochen hat und die Bilanz auf 9.134 Gestorbene geklettert ist, überlegt die italienische Regierung eine Verlängerung der Ausgangssperre und des Produktionsstopps um weitere zwei Wochen. Die Maßnahmen sollen per Verordnung vom 3. auf den 18. April verlängert werden, verlautete aus Regierungskreisen am Samstag.

12:36 Uhr: In Wien mittlerweile 18 Tote

In Wien steigt die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen. Mit Samstagfrüh (Stand: 8 Uhr) gab es in der Bundeshauptstadt 1.059 Erkrankte, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien in einer Aussendung mit. Zudem starben zwei weitere Menschen an den Folgen der Erkrankung - nunmehr gibt es 18 Todesfälle. Wieder gesund sind 38 Personen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Frauen. Eine 72-Jährige und eine 88-Jährige. Beide starben im Krankenhaus, hieß es.

12:08 Uhr: 10 Millionen Handschuhe aus Malaysia erwartet

Eine AUA-Maschine aus Malaysia wird mit zehn Millionen medizinischen Handschuhen am Samstagabend in Wien-Schwechat landen und die Fachkräfte im Kampf gegen das Coronavirus mit Nachschub stärken. "Die dringend erwartete Lieferung wurde durch den unermüdlichen Einsatz unserer Botschaft in Kuala Lumpur und Botschafter Michael Postl ermöglicht", teilte das Außenministerium mit.

11.52 Uhr: Symbol der Hoffnung: Das Matterhorn wird jede Nacht angestrahlt

11.40 Uhr: Auch Spanien ruft Militär zum Transport der Leichen

Nach Italien wird auch im schwer von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Spanien das Militär beim Transport der Leichen helfen. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Samstag im Amtsblatt mit. Die Streitkräfte würden wegen der großen Zahl der Toten und des Fehlens verfügbarer Bestattungsinstitute während der Dauer des Alarmzustandes eingesetzt, hieß es.

Wegen der vielen Todesopfer war zuletzt bereits die Eishalle in Madrid zum Leichenhaus umfunktioniert worden. Die Regierung hat den Alarmzustand und die strenge Ausgangssperre um weitere zwei Wochen bis zum 11. April verlängert.

Spanien ist nach Italien das am schwersten von der Krise betroffene Land Europas. Mit Stand Samstagvormittag gab es mehr als 65.000 positiver Tests sowie mehr als 5.100 Todesfälle.

11.27 Uhr: Fragen & Antworten zum außerordentlichen Zivildienst

Der außerordentliche Zivildienst ist ein Novum in der österreichischen Geschichte. Die Einberufung zum Bundesheer bzw. zum Zivildienst stellt einen maßgeblichen Eingriff in das Leben eines jungen Menschen dar. Deswegen beantwortet Redakteurin Claudia Gigler hier alle Fragen rund um das Thema.

11.24 Uhr: Rückholmaschine bringt 71 Österreicher aus Peru zurück

Samstagmittag wird am Flughafen Wien-Schwechat ein Rückholflug aus Lima erwartet, der 71 Österreicher zurück in die Heimat bringt. Wie eine Sprecherin des Außenministeriums erklärte, befinden sich in der nahezu voll besetzen Maschine insgesamt 289 Passagiere an Bord.

"Dieser Notflug ist gelebtes Beispiel dafür, dass die europäische Zusammenarbeit auch in Krisensituationen gut funktioniert. Neben 71 Österreicherinnen und Österreichern konnten wir Menschen aus 16 weiteren EU-Ländern und elf Drittstaaten die sichere Rückkehr nach Europa ermöglichen", stellte Außenminister Alexander Schallenberg fest. Darunter war auch eine Gruppe von 14 ukrainischen Staatsbürgern. Der ukrainische Außenminister hatte am Donnerstag bei Schallenberg telefonisch um Hilfe bei der Evakuierung seiner Staatsbürger gebeten. "Dieser Bitte sind wir selbstverständlich sehr gerne nachgekommen", sagte Schallenberg.

> Auch ein Grazer Arzt ist an Bord der Maschine

11.16 Uhr: Finanzminister Blümel kündigt mehr Geld für Kurzarbeit an

Überbrückungskredite gesichert: Gemeinsam mit dem Vize-Spartenobmann für Banken und Versicherungen, Robert Zadrazil, trat der Finanzminister heute vor die Öffentlichkeit. AMS-Bestätigung wird ausreichen für Kredit der Banken für Betriebsmittel. 1 Milliarden statt 400 Millionen Euro für Kurzarbeit.

> Mehr zu den neuen Maßnahmen

11.03 Uhr: EU-Kommisar Hahn sieht keine Gefahr für neue Eurokrise

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn sieht keine Gefahr einer neuen Eurokrise durch die massive Schuldenpolitik in der Coronakrise. "Nein, da sind wir mit unserem Euro-Rettungsschirm gut aufgestellt, da sind noch 410 Milliarden Euro drin", sagte Hahn der "Kronen Zeitung". "Was ein Problem werden könnte, sind die Nicht-Euro-Staaten", fügte er hinzu

11:01 Uhr: Kanadas Armee: Kampf gegen Pandemie "oberstes Anliegen"

Kanadas Armee hat die Bekämpfung des neuartigen Coronavirus zur obersten Priorität erklärt. Es sei das "Hauptanliegen" der Streitkräfte, eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, erklärte Armeechef Jonathan Vance am Freitag. Soldaten könnten dafür "auf See, am Boden oder in der Luft" eingesetzt werden, um den Behörden im Kampf gegen die Pandemie zu helfen, erklärte er weiter. Dafür wolle man sogar einen Ausbildungseinsatz in der Ukraine verkleinern.

10.53 Uhr: Erste Bank Österreich stundet Kreditverpflichtungen für Unternehmen

Die Erste Bank Österreich hat mit der Stundung von Kreditverpflichtungen im Firmengeschäft begonnen, berichtet das Nachrichtenmagazin "profil" in einer Vorausmeldung. "In den vergangenen Tagen hatten wir pro Tag rund 600 entsprechende Anfragen von unseren Kunden", sagt Vorstandschef Peter Bosek.

Die Bank habe bereits mit der teilweisen bis gänzlichen Stundung begonnen, wobei die Zahlungen in der Regel "drei bis sechs Monate" ausgesetzt würden und zwar unabhängig davon, ob der Kreditnehmer Staatshilfen in Anspruch nehmen könne oder nicht. "Ich weiß jetzt schon, dass wir nicht für jede Stundung eine Staatshilfe bekommen werden." Laut Bosek ist von den derzeit rund 50.000 Kommerzkunden "etwas mehr als die Hälfte von der Vollbremsung der Wirtschaft" betroffen.

10.42 Uhr: Aktuelle Zahlen für Österreich

7.960 Erkrankte, 75 verstorben und 410 wieder genesen. 839 Erkrankte hospitalisiert, 168 auf Intensivstation

10.20 Uhr: Fragen und Antworten: Wo darf ich eigentlich noch in die Sonne?

Wir beantworten, was am heutigen Samstag in Zeiten von Corona geht und was nicht. Klicken Sie hier.

10.14 Uhr: Ansteckungszahlen in Deutschland

48.582 registrierte Infizierte gibt es mit Stand Mitternacht aktuell in Deutschland. Das teilte das Robert-Koch-Institut mit. Das ist ein Plus von 6.294 Menschen oder 13 Prozent. Die Todeszahlen stiegen um 55 auf 325 Verstorbene durch Covid-19. Das sind um 17 Prozent mehr als am Vortag.

10.12 Uhr: Italienischer Premier Conte forder Wiederaufbauplan für Europa nach der Corona-Krise

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat in drastischen Worten einen außerordentlichen Wiederaufbauplan für das von der Coronakrise getroffene Europa gefordert. Sollte die EU nicht sofort Maßnahmen ergreifen, müssten die nächsten Generationen die "immensen Kosten einer zerstörten Wirtschaft" tragen, sagte Conte der Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore".

In Anspielung auf den Marshall-Plan der USA nach dem Zweiten Weltkrieg sprach sich Conte für die Ausgabe von "European Recovery Bonds" aus, die den Wiederaufbau des sozialen und wirtschaftlichen Netzes in Europa finanzieren sollen. Italien allein werde 50 Milliarden Euro für seine Wirtschaft locker machen.

> Mehr zum Thema

09.55 Uhr: Bisher 7.697 Erkrankte und 68 Todesopfer in Österreich

7.697 Menschen sind Samstagfrüh (8.00 Uhr) in Österreich mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Das bedeutet im 24-Stunden-Vergleich einen Anstieg um 835 Fälle bzw. 10,56 Prozent. Das ist das geringste prozentuelle Plus in den vergangenen zwei Wochen. Bestätigte Todesfälle durch Covid-19 gab es 68, das sind um zehn (rund 17 Prozent) mehr als Freitagfrüh. Bisher wurden 42.750 Tests durchgeführt.

> Mehr zu den aktuellen Zahlen

09.41 Uhr: Isolation chinesischer Millionenmetropole Wuhan beendet

Die Isolation der zentralchinesischen Millionenmetropole Wuhan, die als Ausgangspunkt der Coronavirus-Pandemie gilt, ist am Samstag nach zwei Monaten beendet worden. Die Einreise in die Hauptstadt der Provinz Hubei ist nun wieder erlaubt, das Ausreiseverbot gilt aber noch bis zum 8. April. Der U-Bahn- und Fernverkehr wurde wieder aufgenommen, Einkaufszentren dürfen kommende Woche ihre Tore öffnen.

> Mehr zur beendeten Isolation in Wuhan und der emotionalen Rückkehr einiger Bewohner, die monatelang von ihren Liebsten getrennt waren.

> Der Kindberger Unternehmer Pierre Sauer berichtet über die Rückkehr der Normalität in seiner chinesischen Wahlheimat

09.38 Uhr: Bisher 30.000 Anträge an Härtefall-Fonds - 45% erledigt

Seit Freitag um 17 Uhr sind Anträge auf Unterstützung aus dem Härtefall-Fonds möglich. Bis heute, Samstag, um 8.00 Uhr waren 30.000 Anträge gestellt, 45 Prozent davon bereits wieder erledigt, teilte die Wirtschaftskammer der APA mit. Die Homepage der Wirtschaftskammer habe dem Ansturm standgehalten. Viele Anträge seien innerhalb von zwei Stunden bearbeitet worden.

Der Härtefall-Fonds ist mit einer Milliarde Euro dotiert und soll Kleinstunternehmen, die wegen der Corona-Krise zusperren müssen, rasch helfen. Im ersten Schritt werden je nach Umsatz der Betroffenen 500 oder 1.000 Euro ausbezahlt, letztlich können pro Unternehmen im Laufe von drei Monaten bis zu 6.000 Euro fließen. Die Maßnahme wird von der Wirtschaftskammer Österreich abgewickelt, für einen Antrag muss man aber kein Kammermitglied sein.

09.31 Uhr: 57.000 Corona-Testungen täglich dank innovativer Drive-in Lösung

Das Wiener Unternehmen LEAD Innovation entwickelte gemeinsam mit Wirtschaftspartnern eine schlüsselfertige Lösung für Drive-in Stationen zur Massen-Testung des Coronavirus. Der Denkanstoß kam aufgrund der Tatsache, dass bei durchschnittlich 2.300 durchgeführten Tests pro Tag es 10 Jahre benötigen würde, um die Bevölkerung Österreichs einmal durchzutesten. Dank des notwendigen Netzwerks wird es möglich, auf Parkplätzen von Supermärkten bis zu 57.000 Testungen pro Tag durchzuführen.

09.24 Uhr: 24-Stunden-Betreuung: Land NÖ und WKNÖ organisieren Sonderflüge, um Betreuerinnen ins Land zu bringen

Unermüdlich im Einsatz sind in diesen Tagen auch jene, die 33.000 Menschen in Österreich im Rahmen der 24-Stunden-Pflege betreuen. „In NÖ gibt es rund 8.000 Menschen, die so betreut werden. In 70 Fällen wird es in absehbarer Zeit Betreuungsprobleme geben, die es zu lösen gilt“, erklärt Robert Pozdena, Obmann der Personenbetreuer in der WKNÖ und betont: „Wir sind bestens organisiert, stehen in engem Kontakt mit Land Niederösterreich und NÖ Pflegehotline und versuchen wirklich alles, um die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher flächendeckend betreuen zu können.“

Die Maßnahmen, die die Fachgruppe gemeinsam mit dem Land Niederösterreich dabei setzt, sind umfangreich. „Am Montag landen mit Sondergenehmigung die ersten beiden Maschinen in Schwechat, die 250 Betreuerinnen aus Rumänien und Bulgarien nach Österreich bringen“, geben der Obmann und Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister Auskunft. Der Flug wird vom Land Niederösterreich bezahlt. Die Wirtschaftskammer übernimmt die Kosten der 14-tägigen Quarantäne, die die Betreuerinnen in einem niederösterreichischen Hotel verbringen werden. „Die Quarantäne ist leider notwendig, weil die Gruppe der Personenbetreuer nicht als systemrelevant anerkannt wird, und somit keinen Zugang zu Schnelltests hat. Das gehört aber schnellstens korrigiert. Denn die Quarantäne kostet nicht nur Geld, sondern vor allem auch wertvolle Zeit, die verstreicht, ehe die Betreuerinnen ihre dringend benötigte Arbeit aufnehmen können“, fordert der Obmann die zuständige Bundespolitik zum Handeln auf.

> Mehr zum Thema

08.17 Uhr: Deutsche Verleger fordern Hilfen bei Zeitungszustellung

Der Bundesverband der Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) in Deutschland hat wegen der Corona-Krise staatliche Unterstützung für die Zeitungsverlage gefordert. In der Pandemie zeige sich, "dass nicht nur die Bereiche Gesundheit und Ernährung systemrelevant sind, sondern auch die Versorgung mit verlässlichen Informationen", so Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff laut Medien vom Samstag.

"Die etablierten Medien sind in solchen Zeiten der Kitt für die Gesellschaft", sagte Wolff der "Saarbrücker Zeitung" vom Samstag.. Der BDZV-Chef verwies auf einen Anstieg um bis zu 150 Prozent bei den Zugriffszahlen auf die digitalen Angebote der Verleger. Der Markt bei den Printausgaben sei stabil.

Allerdings gebe es massive Einbrüche im Werbegeschäft, sagte Wolff der Zeitung. Er verwies auf die besonders von der Corona-Krise betroffenen Branchen im Veranstaltungsbereich und der Gastronomie. Auch Anzeigen aus dem stationären Einzelhandel seien zurückgegangen.

08.14 Uhr: Welt-Caritas ruft zu "Pandemie der Nächstenliebe" auf



Kurienkardinal Tagle: "Geschichte wird unsere Generation an der Stärke der Liebe messen, die diese gemeinsame Notlage erzeugt und verbreitet hat - oder auch nicht".

08.03 Uhr: England sendet aufbauende Nachricht an Italien

Eigentlich hätte gestern das Länderspiel zwischen England und Italien stattfinden sollen. Stattdessen erstrahlte das Wembley Stadion in London in den Farben der italienischen Nationalflagge.

07.51 Uhr: Kogler will Härtefonds-Bezieherkreis ausweiten

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) will, dass der Kreis der Bezugsberechtigten für den Corona-Härtefallfonds ausgeweitet wird. "Auch die Mehrfachversicherten und mit höheren Einkommen sollen zum Zug kommen und auch Unternehmen, die erst nach dem 1.1. dieses Jahres begonnen haben", sagte Kogler am Samstag im Ö1-Morgenjournal.

Es handle sich um "zigtausende" Unternehmen und damit "ausreichend viele, dass wir uns um diese Menschen bemühen", erklärte Kogler weiter. Kogler zeigte sich "sehr zuversichtlich". Mehrerer Ministerien würden hier mit der Wirtschaftskammer verhandeln, die den Härtefonds abwickelt.

Derzeit können von der Coronakrise betroffene Einpersonenunternehmen und Kleinstunternehmen mit bis zu neun Angestellten Gelder aus dem vorerst mit einer Milliarde Euro dotierten staatlichen Notfallfonds abrufen, wie Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) in "krone.tv" und "oe24.tv" erklärte. Anspruchsberechtigt seien etwa auch Journalisten oder Physiotherapeuten, die selbstständig sind.

07.36 Uhr: Deutsche Luftwaffe fliegt erkrankte Italiener aus

Aufgrund der dramatischen Lage in den norditalienischen Krankenhäusern werden sechs Intensivpatienten von Bergamo nach Köln gebracht.

07:30 Uhr: Unser USA-Korrespondent entkam dem Epizentrum der Corona-Krise

07.20 Uhr: Wissenschafter fordern Verschärfung der Maßnahmen

Wissenschafter sprechen sich für eine Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie in Österreich aus. Notwendig sei etwa die Einführung einer Schutzmaskenpflicht im öffentlichen Raum und ein striktes Durchsetzen des "Social Distancing", appelliert der Quantenphysiker Hanns-Christoph Nägerl von der Uni Innsbruck in einem Offenen Brief an Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP).

07.10 Uhr: Pentracor beginnt mit der Behandlung von Corona Patienten

Die in Brandenburg ansässige Firma Pentracor hat eine Therapie entwickelt, welche C-Reaktives Protein (CRP) aus dem Blut von Patienten entfernt.

Eine erste mehrtägige Therapie wird derzeit in Bayern durchgeführt. Hochrangige Mediziner in den USA werden mit der Therapie bei Corona-Patienten auch umgehend beginnen. Das Ziel ist es, Patienten so früh zu behandeln, dass eine Lungenschädigung möglichst verhindert wird und damit eine Beatmung sowie der Einsatz von Herz-Lungenmaschinen unnötig werden.

Die US-amerikanischen Mediziner erbitten derzeit die Zulassung des Produktes. In Europa besteht eine CE-Zertifizierung, welche die Behandlung von pathologischen Verläufen bei COVID-19-Patienten bereits erlaubt. Außerdem konnte nachgewiesen werden, dass die Therapie nebenwirkungsfrei und damit sehr sicher ist. Erste Ergebnisse werden in den nächsten Wochen erwartet und auf der Website Pentracor.de publiziert.

Das Wichtigste von gestern

In den USA haben sich inzwischen mehr als hunderttausend Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Bis Freitagnachmittag (Ortszeit) gab es in den USA 100.717 Infektionen mit Sars-CoV-2, wie aus einer Übersicht der Johns-Hopkins-Universität hervorging. Die Zahl der Todesopfer lag am Freitagabend bei 1544.

Damit hat sich die Zahl bekannter Infektionen in den USA innerhalb einer Woche vervielfacht. Die mit Abstand meisten Fälle wurden in New York registriert, wo fast die Hälfte aller Infektionen auftrat. Das Militär beobachtet aber auch die Entwicklung in Chicago, Michigan, Florida und Louisiana mit Sorge. In diesen Regionen könnte bald der Ruf nach Feldspitälern des US-Militärs kommen.

Links zum Thema Trump zwingt GM zur Produktion von Beatmungsgeräten

Um der Situation Herr zu werden, unterzeichnete Präsident Donald Trump am Freitag das größte Rettungspaket der US-Geschichte - und aktivierte nahezu zeitgleich ein Kriegswirtschaftsgesetz. Der Präsident setzte im Weißen Haus mit seiner Unterschrift ein Maßnahmenpaket in Kraft, das Nothilfen von rund zwei Billionen Dollar (1.821 Milliarden Euro) vorsieht.

Er aktivierte zudem den sogenannten "Defence Production Act", um den Autobauer General Motors zur Produktion von dringend benötigten Beatmungsgeräten zu zwingen. GM habe Zeit verschwendet und sein Versprechen, für das Land 40.000 Geräte zu produzieren, nicht erfüllt, erklärte Trump. Nun versprach der US-Präsident, dass innerhalb der nächsten 100 Tage durch Ankauf oder zusätzliche Produktion amerikanischer Firmen zusätzlich 100.000 Beatmungsgeräte beschafft werden. Das entspreche der dreifachen US-Produktion eines normalen Jahres. "Wir werden viele Beatmungsgeräte produzieren", erklärte Trump.

Die USA sind das Land mit den weltweit meisten Infektionsfällen. In China, wo die Pandemie ihren Anfang genommen hatte, wurden nach offiziellen Angaben 81.340 Infektionen bestätigt, in Italien sind es 86.498.

Die aktuellen Entwicklungen weltweit im Live-Blog: