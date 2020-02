Coronavirus-Entwicklungen weltweit Todesrate in China bei 1,4 Prozent

+++Coronavirus-Furcht führt weltweit zu Absagen von Groß-Veranstaltungen +++Treffen Trumps mit Kurz verschoben+++Erster Fall in der Steiermark+++Industrie Chinas so stark eingebrochen wie noch nie+++Ehepaar in Niederösterreich infiziert+++

© AP

In China sind weitere 47 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben . Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Samstag mitteilte, stammen allein 45 der neuen Opfer aus der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei, wo das Coronavirus ursprünglich ausgebrochen war. Auch die Zahl neuer Erkrankungen legte erneut zu. Laut offiziellen Angaben wurden landesweit 427 neue Fälle registriert, davon 423 in Hubei . Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen stieg auf dem chinesischen Festland damit auf 79.251 . Bisher wurden 2. 835 Tote in China bestätigt .





. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am mitteilte, stammen allein 45 der neuen Opfer aus der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei, wo das Coronavirus ursprünglich ausgebrochen war. Laut offiziellen Angaben wurden . Die der bestätigten Infektionen stieg auf dem damit auf . Bisher wurden 2. . In Italien stieg die Zahl der erfassten Infizierten in Richtung 900 . Davon starben 21 Menschen bis Freitagabend an der neuen Lungenkrankheit oder im Zusammenhang damit. Elf Gemeinden im Norden sind gesperrt , in weiten Teilen des Landes ist der Tourismus stark geschrumpft.





stieg die Zahl der in Richtung . Davon oder im Zusammenhang damit. , in weiten Teilen des Landes ist der Tourismus stark geschrumpft. In Österreich gibt es insgesamt neun bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion : Es handelt sich um zwei Italiener in Tirol, vier Personen in Wien, eine infizierte Person in der Steiermark und ein Ehepaar in Niederösterreich.





: Es handelt sich um zwei Auch in Deutschland breitet sich das neuartige Coronavirus weiter aus. Am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag wurden unter anderem aus Hessen und aus Baden-Württemberg neue Infektionsfälle gemeldet. Im besonders betroffenen Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen erhöhte sich die Zahl der Infizierten nach Behördenangaben um zwei weitere Fälle auf 37. In dem Landkreis befinden sich rund tausend Menschen unter Quarantäne. Die Zahl der Infizierten in Deutschland stieg damit auf insgesamt über 50.

Die aktuellsten Entwicklungen im Liveticker:

10.40 Uhr: Ehepaar in Niederösterreich infiziert

Ein Ehepaar aus dem Bezirk Korneuburg wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag positiv auf den Coronavirus getestet. Das Paar hatte Kontakt zu der Wiener Familie, bei der das Virus bereits festgestellt wurde. Mehr dazu hier!

10.30 Uhr: Todesrate in China bei 1,4 Prozent

Die Todesrate chinesischer Covid-19-Patienten lag in den ersten zwei Monaten nach Ausbruch der Erkrankung bei 1,4 Prozent. Das hat eine Analyse der Daten von 1.099 Erkrankten durch die chinesische Covid-19-Therapie-Studiengruppe ergeben. Die Auswertung wurde jetzt (28. Februar) im "New England Journal of Medicine" veröffentlicht. Lesen Sie hier mehr dazu!

10.15 Uhr: Macht uns das Coronavirus hysterisch?

In der E-Mail-Debatte der Kleinen Zeitung setzen sich Armin Thurnher und Michael Fleischhacker mit den Auswirkungen des Coronavirus auseinander und vor allem der Frage: Macht uns das alles völlig hysterisch? Lesen Sie hier die Debatte!

9.50 Uhr: Steirische Infizierte war in Risikogebiet

Beim siebenten bestätigten Coronavirus-Fall in Österreich handelt es sich um eine ungefähr 50 Jahre alte Frau in der Steiermark. Sie war aus einem Risikogebiet in Oberitalien zurückgekehrt. Die Frau befand sich heute mit einer leichten Infektion im Krankenhaus, hieß es bei einer Pressekonferenz des Landes Steiermark. Alle Kontaktpersonen wurden verständigt und aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Alle Infos dazu lesen Sie hier!

9.15 Uhr: Todesopfer im Iran - unklare Angaben

Im Iran sind nach einem Bericht der BBC mindestens 210 Menschen durch die Coronavirus-Epidemie gestorben. Der persische Dienst der britischen Rundfunkgesellschaft bezog sich am Freitagabend auf Krankenhauskreise. Demnach starben die meisten Menschen in der Hauptstadt Teheran und in der zentraliranischen Stadt Kom. Die Behörden wiesen den Bericht empört zurück; es gebe lediglich 34 Tote. Wie das Gesundheitsministerium in Teheran am Freitag mitteilte, wurden in den vergangenen 24 Stunden acht weitere Todesfälle gemeldet. Zudem seien 143 neue Ansteckungsfälle festgestellt worden, erklärte Ministeriumssprecher Kianush Jahanpur. Damit seien mittlerweile 388 Menschen mit dem Erreger der Lungenkrankheit Covid-19 infiziert.

8.45 Uhr: Schnelltest entwickelt

Wie in der Fachzeitschrift "Journal of Medical Virology" berichtet wird, ist es chinesischen Forschern gelungen, einen Coronavirus-Schnelltest zu entwickeln. Der Test soll Infektionen binnen Minuten klären. Mehr dazu hier!

8.30 Uhr: Hilfen für Betroffene in Italien beschlossen

Die italienische Regierung hat gestern ein Bündel von Nothilfen für Menschen in den vom Coronavirus stark betroffenen Gebieten angeschoben. So will das Kabinett von Ministerpräsident Giuseppe Conte den Bürgern die Möglichkeit geben, Zahlungen an Versorgungsunternehmen und Versicherungen vorübergehend auszusetzen. Die durch die Corona-Krise geschwächten Unternehmen Italiens sollten konkrete wirtschaftliche Hilfen erhalten, kündigte ein Sprecher auf Facebook an. Außerdem sollen Schüler, deren Schulen wegen des Ausbruchs der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus geschlossen sind, keine Angst haben vor der Aberkennung ihres Schuljahres. Die Mindestzahl der Tage für die Anwesenheit wird nach dem Willen der Regierung ausgesetzt.

8.15 Uhr: Steirerin mit Coronavirus infiziert

Bereits Freitagabend wurde bestätigt, dass es die erste Infizierte in der Steiermark gibt. Die Frau war in Oberitalien auf Urlaub. Heute am Vormittag um 9.30 Uhr will das Land Steiermark bei einer Pressekonferenz weitere Details bekannt geben. Die Kleine Zeitung wird mittels Videostream live davon berichten. Alle Infos darüber lesen Sie hier.

8.00 Uhr: Kurz-Besuch in USA wird verschoben

Das Bundeskanzleramt heute früh bestätigt, dass der US-Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz "aufgrund der allgemeinen Coronavirus-Situation vom Weißen Haus verschoben" wurde. Im Umfeld von Bundeskanzler Kurz hieß es, dass man darüber "nicht ganz unglücklich" sei, da "die Tage auch in Österreich wegen des Coronavirus gerade sehr intensiv" seien. Die USA hatten zuvor auch einen Gipfel mit den zehn Staaten des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) am 14. März in Las Vegas mit Trump als Gastgeber verschoben. Mehr dazu hier!

6.45 Uhr: Fast 600 neue Infektionsfälle in Südkorea

Die Zahl der Infektionsfälle in Südkorea ist binnen 24 Stunden um fast 600 gestiegen. Wie die Gesundheitsbehörden am Samstag mitteilten, kamen über Nacht 594 neue Fälle hinzu. Damit steckten sich bisher 2931 Menschen mit dem Erreger von Covid-19 an - so viele wie nirgendwo sonst außerhalb Chinas, wo der Ursprung der Lungenkrankheit vermutet wird.

6.30 Uhr: Industrie Chinas so stark eingebrochen wie noch nie

Die chinesische Industrie ist wegen des Ausbruchs der Coronavirus-Epidemie so stark eingebrochen wie noch nie. Der amtliche Einkaufsmanagerindex (PMI) sank im Februar auf 35,7 Punkte von 50,0 Punkten im Jänner. Damit liegt das Barometer deutlich unter der Marke von 50 Zählern, ab der anziehende Geschäfte signalisiert werden. Das Coronavirus hat dazu geführt, dass Waren nicht ausgeliefert werden konnten oder gar nicht erst produziert wurden, da Arbeiter wegen Ansteckungsgefahren zu Hause bleiben mussten. Aufgrund von Quarantäne-Bestimmungen und Reisebeschränkungen sieht es auch im Dienstleistungssektor nicht besser aus. Das Barometer für diesen Bereich brach im Februar auf 29,6 Punkte ein nach 54,1 Zählern im Jänner. Lesen Sie mehr dazu hier!

6.15 Uhr: Weltgrößte Reisemesse ITB in Berlin abgesagt

Die Organisatoren der weltgrößten Reisemesse ITB Berlin haben die Veranstaltung am Freitagabend abgesagt. Die Messe sollte vom 4. bis 8. März in der deutschen Hauptstadt die Tore öffnen. In den Tagen und Wochen zuvor hatten sich immer mehr Aussteller abgemeldet, nicht nur aus China. Die Messeleitung hatte aber zunächst weiter an der ITB festgehalten. Gestern wurde sie dann endgültig abgesagt.