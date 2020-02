Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Österreich ist bis Samstagvormittag auf insgesamt zehn gestiegen. Vier Covid-19-Erkrankte gab es in Wien, je zwei in Tirol und Niederösterreich, einen in der Steiermark und einen in Salzburg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/BARBARA GINDL

Die österreichweit bestätigten Coronavirus-Fälle Nummer acht und neun sind am Samstag in Niederösterreich bekanntgegeben worden. Kurze Zeit später wurde Fall Nummer zehn aus Salzburg gemeldet.

Nach Angaben von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) handelt es sich bei dem Fall in Niederösterreich um ein Ehepaar aus dem Bezirk Korneuburg. Die Betroffenen hatten Kontakt zu dem infizierten Wiener Paar, das im Kaiser-Franz-Josef-Spital (KFJ) in der Bundeshauptstadt behandelt wird.

Die Frau aus Niederösterreich wurde nun ebenfalls ins KFJ eingeliefert, ihr Mann wurde unter häusliche Quarantäne gestellt. Er zeige eine "milde Symptomatik", betonte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Die drei Kinder des Ehepaares sind gesund.

Die beiden Erkrankten befinden sich im Alter von 30 bis 40 Jahren. Sie hatten mit dem positiv getesteten Wiener Ehepaar Kontakt. Wie der ORF Niederösterreich berichtete, soll ein Treffen am vergangenen Sonntag stattgefunden haben. Symptome sollen bei den Niederösterreichern dann erstmals am Donnerstag aufgetreten sein, woraufhin sich die Familie testen habe lassen. Derzeit laufe die Abklärung der weiteren Kontaktpersonen, die von der Gesundheitsbehörde informiert werden, betonte das Amt der NÖ Landesregierung in einer Aussendung.

In Quarantäne

Der jugendliche Sohn des positiv getesteten Wiener Ehepaares hatte am Freitagnachmittag den ersten Coronavirus-Fall mit Niederösterreich-Bezug dargestellt. Er besucht das Erzbischöfliche Gymnasium in Hollabrunn. Vier Lehrkräfte sowie 23 Schülerinnen und Schüler der Geburtsjahrgänge 2003 bis 2005 befinden sich bis 11. März in häuslicher Quarantäne. Bis dahin dürfen die Betroffenen den eigenen Wohnbereich nicht verlassen. Bei Auftreten von Symptomen ist die Bezirkshauptmannschaft als Gesundheitsbehörde zu verständigen.

Zu diesem Fall wurde am Samstag mitgeteilt, dass die ersten Bescheide noch in der Nacht auf Samstag zugestellt wurden. Die bisher in diesem Zusammenhang durchgeführten Tests seien negativ verlaufen.

In Summe bestätigten sich in Niederösterreich mehr als 200 Verdachtsfälle nicht. Im Zweifel sei die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren, hielt die Landessanitätsdirektion einmal mehr fest.

Fall in Salzburg

Auch in Salzburg ist am Samstag eine erste Person positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Das gab Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) in einer Presseaussendung bekannt. "Nach ersten Informationen ist die betroffene Person in häuslicher Pflege", sagte Stöckl. "Unmittelbar mit Bekanntwerden des positiven Testergebnisses laufen alle vorgesehenen Maßnahmen zur Eindämmung einer Ausbreitung weiter", so Stöckl. In einer Pressekonferenz am Nachmittag wolle man weitere Details bekannt geben.

Links zum Thema Was über die erste steirische Corona-Patientin bekannt ist

Insgesamt neun bestätigte Fälle in Österreich

Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Österreich ist damit bis Samstagvormittag auf insgesamt neun gestiegen. Vier Covid-19-Erkrankte gab es in Wien, je zwei in Tirol und Niederösterreich und einen in der Steiermark. Österreichweit wurden bereits 1.649 Tests durchgeführt. Zuletzt wurden am Samstag die Fälle einer Steirerin und eines niederösterreichischen Paares bekannt.

"Wir haben damit gerechnet, dass es so kommen wird und wir zunehmend weitere Fälle erhalten", sagte Brigitte Zarfl, Ex-Gesundheitsministerin und Spitzenbeamtin im Gesundheitsministerium, bei einer Pressekonferenz von Mitgliedern des Einsatzstabes am Samstag in Wien. "Die Strukturen arbeiten sehr gut", betonte die Sektionsleiterin im Sozialministerium. Auch die Landessanitätsbehörden würden "sehr gut und sehr rasch arbeiten mit dem Identifizieren allfälliger Kontaktpersonen".

Wir haben damit gerechnet, dass es so kommen wird und wir zunehmend weitere Fälle erhalten Brigitte Zarfl, Ex-Gesundheitsministerin und Spitzenbeamtin im Gesundheitsministerium

Das in Niederösterreich positiv getestete Ehepaar hatte Kontakt zum Sohn einer in Wien hospitalisierten Familie. Bei dieser sind neben den Eltern auch der Sohn erkrankt, die Tochter wurde negativ getestet ist. Laut Zarfl war das Paar "im Bildungsbereich tätig". In diesem Fall ist der Patient 0 bekannt - der zuerst erkrankte Familienvater war in die Lombardei gereist - ist bekannt. Im Fall eines 72-Jährigen in Wien schwer erkrankten Corona-Patienten wird nach der Ansteckungsquelle weiter gesucht. Der Anwalt war vor der positiven Testung bereits zehn Tage im Spital wegen Grippe behandelt worden.

Einheitliches Vorgehen

Am Freitag hatten die Behörden Verordnungen und Erlässe für österreichweit einheitliches Vorgehen zum Coronavirus erlassen. Bei Verdachtsfällen finden "umfangreiche Umfelderhebungen statt", sagte Einsatzstab-Mitglied und Cobra-Chef Bernhard Treibenreif. Diese werden von Polizisten durchgeführt. Kontaktpersonen von bestätigten Covid-19-Fällen werden in Heimquarantäne abgesondert. Diese Bescheide werden ebenso von der Exekutive zugestellt, erklärte Treibenreif. Alle betroffenen Personen "waren bisher sehr kooperativ", betonte der Generalmajor. Laut Zarfl befinden sich 38 Personen in Heimabsonderung. Zu den operativen Abläufen sagte Zarfl, dass "grundsätzlich alle Maßnahmen unter der Hochheit der Landesgesundheitsbehörden durchgeführt werden" und "wenn es als erforderlich erachtet wird, die Exekutive angefordert wird".

Der Einsatzstab im Innenministerium ist rund um die Uhr tätig. "Gestern gingen Informationen an die Landeseinsatzstäbe zum Umgang mit Veranstaltungen", sagte Treibenreif. Absagen stehen in Österreich zumindest vorerst nicht im Raum.