Millionen Menschen in Mexiko, den USA und in Kanada haben am Montag eine totale Sonnenfinsternis erlebt, viele von ihnen zum ersten Mal. Zu diesem Himmelsschauspiel kommt es, wenn sich der Mond zwischen Sonne und Erde schiebt und dabei die Sonne vollständig verdeckt.

Doch dieses seltene Naturereignis hat nun für viele ein Nachspiel. Laut einer Analyse von Google-Suchanfragen klagten mehrere US-Bürgerinnen und -Bürger nach der Sonnenfinsternis über Augenschmerzen. „Warum tun meine Augen weh?“, stand demnach ganz oben auf der Liste der Google-Suchanfragen.

Die Antwort ist einfach. Wer ohne die empfohlene Brille direkt in die Sonne schaut, verbrennt sich die Netzhaut. De facto handelt es sich um einen Sonnenbrand. Schon ein kurzer Blick in die Sonne reicht aus, um unter den Folgen zu leiden. Sehstörungen - zum Beispiel verschwommenes Sehen - können ebenso auftreten wie Kopfschmerzen. Im schlimmsten Fall kann es sogar zur Erblindung kommen.