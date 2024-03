Im oberösterreichischen Eberschwang hat das Ehepaar Knabl seit Jahresbeginn alle Hände voll zu tun: Ihre Golden-Retriever-Hündin Roxy brachte am 7. Jänner gleich 14 gesunde Welpen zur Welt. Den extremen Familienzuwachs nahm das Ehepaar unter anderem zum Anlass, ihren Wintergarten zu erweitern und das Haus auf die Großfamilie anzupassen.

Das Ehepaar Knabl hat mit ihren insgesamt 18 Hunden alle Hände voll zu tun

Auf einem Flug von Taiwan nach Thailand überließ ein erfahrener Flugkapitän seinen Copiloten das Cockpit und eilte zu einer Passagierin, bei der an Bord die Wehen eingesetzt hatten. Gemeinsam mit der Besatzung gelang es dem Piloten, den Jungen gesund zur Welt zu bringen. Dieser wurde aufgrund der Umstände seiner Geburt auf den Namen „Sky“ getauft.

Im Mai vergangenen Jahres gaben sich Prinzessin Sophie-Alexandra und ihr Mann Prinz Ludwig von Bayern in einer traumhaften Zeremonie mit 700 Gästen das Ja-Wort. Nun ist das erste gemeinsame Kind unterwegs und soll im kommenden September das Licht der Welt erblicken.

Lange wurde gemunkelt, jetzt ist es Gewissheit: Lucas Braathen kehrt in den Ski-Weltcup zurück, wenn auch unter anderer Flagge. Künftig wird er für das Heimatland seiner Mutter, Brasilien, an den Start gehen. Im vergangenen Oktober hatte der 23-jährige Slalom-Star mit seinem überraschenden Rücktritt die Ski-Welt in einen Schockzustand versetzt.

Eine Vertreterin des Vereins Tierhilfe für Ungarn wandte sich kürzlich an die Kleine Zeitung. Verzweifelt fragte sie, ob es in der Steiermark Pflegestellen für Hunde gebe, die die Vierbeiner aufnehmen und auf eine mögliche Adoption vorbereiten. Für die 15-jährige Hündin Csöpi war der Aufruf bereits erfolgreich. Weitere Hunde warten auf ein festes Zuhause.