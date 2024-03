Während der Hund als bester Freund des Menschen gilt, genießt die Katze den Ruf eines pflegeleichten Haustieres. Nicht umsonst sind die Samtpfoten nicht nur in Österreich, sondern weltweit die erste Wahl, wenn es um tierische Mitbewohner im eigenen Haushalt geht, noch vor ihren vierbeinigen Konkurrenten.

Anlässlich des „Adoptiere-eine-Katze-Tag“, der erst 2019 ins Leben gerufen wurde, gibt das Grazer Tierheim „Arche Noah“ Einblicke in die positive Entwicklung der Katzenadoption, die damit verbundenen Trends und Herausforderungen und die Vorbereitung der miauenden Tiere auf ihr neues Zuhause.

Katzen-Beliebtheit fördert Tierschutz

Die Nachfrage nach Katzen hat sich in der „Arche Noah“ in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Jeden Monat finden zwischen 40 und 80 Katzen ein neues Zuhause. „Langzeitsitzer“, also Tiere, die länger als ein Jahr auf eine Adoption warten, sind zur Seltenheit geworden.

„Kitten sind ungeschlagen beliebt und auch Rassekatzen sind immer gleich vergeben“, sagt Pressesprecherin Katharina Gründl über die beliebtesten Katzen. Dennoch seien bei der Arche Noah alle Katzen gleich viel wert und werden für eine Schutzgebühr von 150 Euro abgegeben.

Die Popularität von Katzen sieht das Tierheim als Chance, den Tierschutzgedanken in die Öffentlichkeit zu tragen und auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. „2024 werden wir eine Petition für das Chippen und Registrieren von Katzen starten.“ Bei Hunden sei dies bereits Pflicht, bei Katzen noch nicht. Durch die fehlende Registrierung könnten aufgefundene Katzen aber keinem Besitzer zugeordnet und nicht mehr nach Hause gebracht werden.

Probewohnen als Vorstufe zur Adoption

Das Adoptionsverfahren der Arche Noah läuft wie folgt ab: Die zur Adoption freigegebenen Tiere werden auf der Homepage angezeigt und daraufhin wird ein Termin vereinbart. Beim ersten Kennenlernen werden Kriterien berücksichtigt, wie beispielsweise, ob die Katze in eine Wohnung oder ein Haus mit Freigang ziehen soll, ob bereits andere Katzen oder Tiere im Haushalt leben und wie viel Zeit die neuen Besitzer neben Beruf und Freizeit für das Tier haben. Um all dies zu gewährleisten, wird vor der endgültigen Vermittlung ein Probewohnen organisiert, um zu sehen, wie es im neuen Zuhause tatsächlich funktionieren könnte.

Neue Katzenbesitzer werden vom Tierheim auch entsprechend gebrieft: „Unsere Katzenvergabe ist bei Fragen immer erreichbar und auch die Mitarbeiter der im Haus befindlichen Tierarztpraxis Liebenau stehen bei Fragen zu Seite.“

Vor der Adoption können Katzen ihre neuen Besitzer kennenlernen © Arche Noah

Menschen, die mit dem Gedanken spielen, eine Katze zu adoptieren, rät Gründl: „Überlegen Sie sich genau, ob Ihre Lebenssituation und Zukunftsplanung ein Tier überhaupt zulässt. Und bitte lassen Sie Freigängerkatzen unbedingt kastrieren, um ungewollte Fortpflanzung, die Verbreitung von Krankheiten und viel Leid zu vermeiden.“

„Frosty“ wurde wieder aufgetaut

Als Erfolgsgeschichte erzählte Gründl die Odyssee von Kater Frosty. Er wurde nach Weihnachten völlig durchgefroren und regungslos vor einer Haustür gefunden und ins Tierheim gebracht. Nach mehreren Infusionen und Wärmezufuhr gelang es dem Tierheim, den Kater wieder aufzupäppeln. „Vor wenigen Tagen ist er pumperlgesund in ein neues Zuhause gezogen“, verrät Gründl das Happy End für Frosty.

Kater Frosty wurde vom Tierheim liebevoll aufgepäppelt und konnte vor kurzem in ein neues Zuhause vermittelt werden © Arche Noah

Katzen adoptieren, um Liebe zu schenken

Um die Adoption von Katzen weiter zu fördern, sieht Gründl die Arche Noah auf einem guten Weg: „Alte Katzenkäfige werden durch neue ersetzt, um noch bessere hygienische Bedingungen zu schaffen, die Verbreitung von Krankheiten weiter zu reduzieren und auch die Beschäftigungsmodelle werden laufend an die moderne Tierhaltung angepasst.

Abschließend ermutigt nennt sie noch Gründe, warum man eine Katze adoptieren sollte: „Man sollte eine Katze adoptieren, wenn man ihr ein schönes und sicheres Zuhause bieten kann. Liebe nehmen heißt auch Liebe geben!