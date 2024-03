„Es ist ein absolutes Wunder“, sagt Hundezüchterin Karin Knabl. 14 Welpen hat Hündin Roxy am 7. Januar zur Welt gebracht. Seitdem ist in der Familie kein Stein auf dem anderen geblieben, alles wurde getan, damit es dem Familienzuwachs gut geht.

Teil der Hunde musste mit dem Fläschchen gefüttert werden

„Wir haben unseren Wintergarten ausgebaut und das ganze Haus auf die Hunde ausgerichtet“, erzählt Knabl. Die Golden-Retriever-Züchterin kümmert sich rund um die Uhr um die Tiere. Neben den 14 Welpen geht es auch der dreieinhalbjährigen Mutter Roxy gut. Achtmal am Tag wird sie gefüttert, damit sie sich von den Strapazen der Geburt gut erholen kann.

Die Welpen wiegen nach acht Wochen alle zwischen sieben und neun Kilogramm. „Alles läuft nach Plan, alle sind wohlauf“, freut sich die Züchterin. Die Aufgabe war anspruchsvoll. Bei so vielen Welpen ist die Versorgung durch die Mutter nicht immer gewährleistet. „Meistens setzen sich die Stärkeren durch und lassen die anderen nicht an die Zitzen“, sagt Knabl. Die Züchter haben deshalb einige Tiere immer wieder mit der Flasche gefüttert.

Regelmäßige Tierarztbesuche als Erfolgsgeheimnis

„Wir sind wirklich Tag und Nacht bei ihnen und passen auf, dass es ihnen an nichts fehlt“, sagt Knabl. Um sie an laute Geräusche zu gewöhnen, habe man angefangen, neben ihnen Tüten platzen zu lassen. Knabls Alltag ist auf die Hunde ausgerichtet. „Ich liebe die Tiere einfach, wenn man so ein Wuzerl in der Hand hält, macht das einfach glücklich.“ Zu haben sind die Tiere übrigens nicht mehr. Familie Knabl hat Wartelisten von bis zu einem Jahr - die kleinen Golden Retriever waren also sofort vergriffen.

Aber nicht nur um die Welpen kümmert sich Knabl. Auch Hunde, die bereits an liebevolle Plätze abgegebenen wurden, begleitet die Züchterin weiter. So schreibt sie jedes Jahr einen Geburtstagsbericht über den Gesundheitszustand und die Entwicklung der Vierbeiner. „Die große Kunst sind gesunde alte Hunde, nicht die Welpen“, sagt Knabl. Gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und regelmäßige Tierarztbesuche sind ihr Erfolgsgeheimnis.