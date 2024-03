Die Spatzen pfiffen es schon lange von den Dächern – der Paradiesvogel des Ski-Weltcups wird nach einem Jahr „Abstinenz“ zurückkehren, wenn auch in neuem Kleid. Lucas Braathen (23) lud für Donnerstag nach Salzburg in die beste Location, die sein Hauptsponsor zu bieten hat: den Hangar-7 in Salzburg. Und dort wird er, davon geht man aus, verkünden, dass er kommende Saison wieder auf den Weltcuppisten zu sehen sein wird. Wie anders sollte man das Überthema „Meine Zukunft im Skirennsport“ auch verstehen, nachdem er im vergangenen Oktober zwei Tage vor Saisonstart in Sölden völlig überraschend das Ende seiner Karriere verkündet hatte?

Kehrt Braathen zurück, dann aber nicht als Norweger. Wie passend, dass „Pinheiro“, wie sein zweiter Vorname lautet, nicht nur gentechnisch Halb-Brasilianer ist. Für den Skisport, der in diesem Jahr von Rücktritten und Verletzungsmeldungen geprägt wurde, wäre das Comeback des Bewegungstalents ein Segen. Braathen ist einer jener echten Typen, die man nicht erfinden kann. Kreative Ader, extrovertiert, ein Vertreter der neuen Generation, der aus einer Laune heraus auch begonnen hat, seine Gefühle durch die Farbe seiner lackierten Fingernägel auszudrücken. Und das bequemste Kleidungsstück ist für ihn der Rock; nur auf der Piste nicht. Nach dem Rücktritt lebte er diese Ader aus, war Laufsteg- und Fotomodell, designte sein „eigenes“ Paar Ski ebenso wie Kleidung und Brillen und genoss das Leben. Ohne dabei auf Training zu vergessen, körperlich wie auf Ski. Daher brodelte es schon lange: Braathen, fünffacher Sieger von Weltcuprennen und Gewinner des Slalom-Weltcups 2022/23, kehrt zurück.

„Der Skisport“, sagte er kurz nach dem Rücktritt, „war für mich immer Freiheit und Möglichkeit, mich auszudrücken. Aber mein Leben war nie nur Skifahren allein, auch wenn es für immer ein Teil davon bleiben wird.“ Offenbar nun auch offiziell wieder ein größerer als vergangene Saison.