Christian Schwab: „Ich hoffe noch lange fürs Fernsehen oder Kabarett zu schreiben“

Wenn Sie heute zurückblicken: Wann war Ihnen klar, dass Comedy mehr als ein Hobby werden könnte?

Relativ früh. Ich habe den Radiosender Ö3 und die Comedy dort verfolgt, gleichzeitig hat mich die österreichische Kabarettszene mit Alfred Dorfer, Andreas Vitásek oder Josef Hader fasziniert. Auch die Harald-Schmidt-Show war für mich ein Fixpunkt. Ich habe damals das erste Solo von Dorfer auf VHS gesehen und mir gedacht: Das will ich machen. Gleichzeitig habe ich beim Radio gearbeitet und mich auf der Bühne ausprobiert. So ist daraus ein Beruf geworden.