Lothar Matthäus: „Österreich hat keinen Weltklassespieler, aber eine sehr gute Mannschaft“

Interview. Der 65-Jährige war fünf Mal für Deutschland bei einer WM, wurde 1990 Weltmeister. In Wien sprach er bei einem Sponsortermin über die anstehende WM, seine Favoriten, Österreich und die Flut an WM-Teilnehmern.