24 Tage lang haben deutschsprachige Twitch-Streamerinnen und Streamer im November gemeinsam mit „willhaben“ Spenden gesammelt. Die von dem österreichischen Streamer „Veni“ ins Leben gerufene Spendenaktion „Charity Royale“ hat in der sechsten Ausgabe nun ihren bisherigen Spendenrekord gebrochen. Über 250.000 Euro konnten gesammelt werden. Damit ist das ursprüngliche Spendenziel von 130.000 Euro fast verdoppelt worden. Das Geld kommt „Make-A-Wish“ zu Gute, die damit schwerstkranken Kindern aus Österreich und Deutschland Herzenswünsche erfüllen.

Streaming-Finale in Wien

Insgesamt konnten die Streamer wie „MrsXenia“, „Cristensen“, „Veyla“, „Papaplatte“ und viele mehr, 252.855 Euro sammeln. Wie bei einem Adventkalender hat jeden Tag eine Streamerin oder ein Streamer für das Event gestreamt. Beim großen Finale in Wien am 24. November konnten sie mit einem besonderen Programm am letzten Tag noch einmal 17.628 Euro Spenden einnehmen.

v.l.n.r.: Rafael „Veni” Eisler, Birgit Fux (Geschäftsführerin Make-A-Wish Österreich), Doris Abichou (Präsidentin Make-A-Wish Österreich) © Florian Rauch

Der Initiator des Events „Veni“ ist heuer auch zum offiziellen „Make-A-Wish“-Ambassador ernannt worden. „In den vergangenen vier Jahren haben wir gemeinsam mit Make-A-Wish mehr als 100 Herzenswünsche erfüllt und unsere Zusammenarbeit immer weiter vertieft. Es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, dass wir mit diesem unglaublichen Rekordergebnis nun weitaus mehr als die geplanten 39 Wünsche finanzieren können“, meint Rafael Eisler aka „Veni“.