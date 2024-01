In den Reisswolf kommen künftig Akten und Datenträger in Völkermarkt. Das Entsorgungsunternehmen ist derzeit noch mit seinem Standort in St. Andrä vertreten. Nun wird es rund um die Verlegung konkret: Es geht weg aus der Lavanttaler Industrie- und Gewerbezone, im Osten von Völkermarkt ist ein Neubau geplant. Der Standort wird laut Reisswolf ein modernes Bürogebäude, das Platz für etwa 10 Mitarbeiter bietet sowie eine Produktionshalle für die Aktenvernichtung und ein physisches Archiv umfassen.

Vom Sicherheitsbehälter gelangen die Akten auf die Förderrampe, dann zum Shreddern und letztlich werden die Schnipsel zu Ballen gepresst und wiederverwertet © Bettina Friedl

Durch die Investition werden rund 25 Arbeitsplätze geschaffen. „Die Digitalisierung hat mittlerweile einen zentralen Platz in der Geschäftswelt eingenommen, deshalb planen wir in diesem Bereich verstärkt aufzutreten“, sagt Reisswolf-Geschäftsführer Thomas Rodrigo Beranek. Ein zentraler Aspekt der Neuausrichtung in Kärnten sei der wachsende Bedarf an digitalen Lösungen, aber auch im Bereich der Akten- und Datenvernichtung gebe es noch Wachstumschancen.

Der Reisswolf-Standort in St. Andrä fällt weg © Bettina Friedl

Spatenstich noch nicht fixiert

Als neuer Standort fixiert wurde ein Grundstück im interkommunalen Gewerbepark IGP Süd. Pläne, dass sich Reisswolf in Völkermarkt ansiedeln möchte, sind Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ) schon länger bekannt: „Wir sind sehr froh, dass es jetzt wirklich so kommt. Arbeitsplätze sind immer wichtig und es sind einige, die hinzukommen.“ Profitieren würden auch die am IGP Süd beteiligten Gemeinden Diex und Griffen. Informationen zum genauen Baustart gibt es noch keine.

Reisswolf-Chef Thomas Rodrigo Beranek und Austria-Klagenfurt-Spieler Thorsten Mahrer © SK Austria Klagenfurt

Nicht nur unternehmerisch, sondern auch als Sponsor tritt Reisswolf künftig prominent auf: Durch die neue Zusammenarbeit mit SK Austria Klagenfurt will man sich noch wirksamer in Szene setzen. Auf dem Dress der Austria-Spieler prangt mit Beginn der Frühjahrssaison das Firmenlogo auf dem linken und rechten Oberschenkel.