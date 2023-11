Im November jähren sich die Jubiläen für Konsolen von Playstation. Die jüngste Hardwareeinführung liegt bereits drei Jahre zurück. Und die Playstation 4 ist bereits zehn Jahre alt, aber noch immer in vielen Wohnzimmern in Betrieb. Sony bekommt im Konzern allerdings die Konjunkturflaute zu spüren. Der Betriebsgewinn des japanische Unterhaltungs- und Elektronikkonzerns brach im abgelaufenen Quartal um 29 Prozent auf 263 Milliarden Yen (1,63 Milliarden Euro) ein und verfehlte damit die Analystenschätzungen von 306 Milliarden Yen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Höhere Kosten und eine schwächelnde Nachfrage ließen den Gewinn der Chip-Sparte um 38 Prozent schrumpfen.

Sony PlayStation | Sonys Schritt auf den Konsolenmarkt: Die Playstation 1 erschien für 29 Jahren © Go Images/Zuma Wire

Nachfrage ungebrochen

Indes läuft die Nachfrage nach Playstation-5-Konsolen: Sony verkaufte im zweiten Quartal des Bilanzjahres 2023/24 4,9 Millionen Einheiten nach 3,3 Millionen vor Jahresfrist. Die Veröffentlichung von „Marvel’s Spider-Man 2“ am 20. Oktober sorgte zudem für Vorfreude auf die anstehende wichtige Einkaufssaison zum Jahresende; das Spiel entpuppte sich zum am schnellsten verkauften PlayStation-Titel aller Zeiten. Sony erhöhte daher seine Umsatzprognose für die Spielesparte um fast fünf Prozent auf 4,36 Billionen Yen.