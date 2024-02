Das Skitourengehen ist seit Jahren im Trend - der sich noch verstärkte, als man in der Corona-Pandemie „auf Distanz“ Sport ausüben wollte. Das Skibergsteigen hingegen wird am Wochenende in Schladming begeistern - samt österreichischen Erfolgschancen. Doch was ist eigentlich der Unterschied zwischen Breiten- und Spitzensport in diesem Feld? Daniel Zugg, amtierender österreichischer Meister, erklärt die Unterschiede im Video.