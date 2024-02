Große Vorfreude in der österreichischen Skibergsteiger-Szene: Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr legen die Veranstalter des Weltcups in Schladming heuer noch ein Schäufelchen nach und stellen das Event unter jenes Licht, das die alpinen Skirennen in Schladming zu Klassikern werden ließ. „Die Sprint-Bewerbe am Abend auf dem beleuchteten Zielhang sind ein Meilenstein für diesen Sport und werden sowohl für die Aktiven als auch für die Zuschauer sehr interessant“, ließ Planai-Chef Georg Bliem bei einem Mediengespräch am Donnerstag die Katze aus dem Sack.