Alles Gute zum Geburtstag. Nicht nur wegen ihres heutigen Wiegenfests strahlte Skibergsteigerin Johanna Hiemer bereits gestern wie der sprichwörtliche Marienkäfer. Die Freude und Erleichterung waren der 29-Jährigen ins Gesicht geschrieben. „In nur vier Tagen habe ich alle meine Saisonziele erreicht“, sagte die gebürtige Schladmingerin. Nach ihrem ersten Podestplatz im Weltcup (3. Platz im Individual) und dem zweiten Platz im Mixed-Relay mit dem Kärntner Paul Verbnjak schaffte sie es in Martell (ITA) im Sprint erstmals in das große Finale. „Und dann gleich zur Siegerehrung“, sagt die zweifache Mutter nach dem fünften Platz im olympischen Bewerb voller Stolz. Just vor dem Heimweltcup von Schladming ist sie in absoluter Topform.