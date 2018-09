Kleine Zeitung +

St. Johann/Köppling Von Zug erfasst: Lenker von Schulbus übersah Rotlicht

Am Montag stießen an einem unbeschrankten Bahnübergang in Köppling ein Schulbus und ein Zug zusammen. Glücklicherweise waren zum Zeitpunkt der Kollision keine Kinder in dem Bus. Das Rote Kreuz musste aber den Lenker ins Krankenhaus bringen.