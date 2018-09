Nach dem Busunglück befinden sich die Mitarbeiter der Graz-Linien "in einem Ausnahmezustand", wie Vorständin Barbara Muhr erklärt.

Kerzen, Stofftiere und sehr persönliche Worte am Unglücksort © Rombold

Es sind besonders herausfordernde Tage für die Mitarbeiter der Graz-Linien: Bei dem tragischen Busunglück in Graz am Dienstag kam ja eine Kollegin von ihnen, eine 34-jährige Lenkerin, ums Leben. Die Trauer und der Schock entließen sie aber nicht aus der Verantwortung, schon Minuten nach dem Unglück den öffentlichen Verkehr in der Landeshauptstadt trotz allem aufrecht zu erhalten.

