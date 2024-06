Die starken Regenfälle führen im Bezirk Voitsberg zu immer mehr Unwettereinsätzen. So mussten in der Nacht von Montag auf Dienstag die Einsatzkräfte der FF Krems die halbe Nacht zu Murenabgängen und Verklausungen ausrücken. Unter anderem ging auf der L 348, der Teigitschgrabenstraße, eine Mure ab. Derzeit ist die Straße in beiden Richtungen gesperrt, es gibt eine örtliche Umleitung. Wie lange die Totalsperre dauert, ist noch nicht klar.

Die Teigitschgrabenstraße ist nach einem Murenabgang gesperrt © FF Krems

Zusammen mit der Gemeinde Voitsberg und Mitarbeitern der Firma Koren konnte die Feuerwehr Krems in der Nacht viele vom Regen verursachte Hindernisse beseitigen. Ein Sturzbach auf der B 70 in den Kremser Reihen konnte abgesichert werden. Mit drei Fahrzeugen und 16 Kameradinnen und Kameraden waren die Feuerwehrleute bis 02.30 Uhr im Einsatz.