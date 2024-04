Gleich zu einer Serie an kuriosen Einsätzen mussten die Feuerwehren im Bezirk Voitsberg in den vergangenen Tagen ausrücken. So wurde die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg diese Woche auf einen Parkplatz in der Kowaldstraße gerufen. Dort war eine abgestorbene Esche umgestürzt und auf einem parkenden Auto gelandet. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt, verletzt wurde aber zum Glück niemand. Der Baum wurde mit dem WLF-Kran entfernt.

Mit Auto auf Gleisen

Bereits vergangene Woche wurde die FF Voitsberg zu einem außergewöhnlichen Einsatz von der FF Köflach nachalarmiert. Dort war der Lenker eines Pkw in den Nachtstunden aus unbekannter Ursache an einer Kreuzung falsch abgebogen und in der Werkstraße nahe des Köflacher Bahnhofs auf den Geleisen gelandet. Der verunfallte Wagen musste von der FF Voitsberg mit dem WLF-Kran von den Schienen gehoben werden.

Zu einem brenzligen Einsatz wurde die Voitsberger Wehr gemeinsam mit der Feuerwehr Bärnbach am vergangenen Sonntag gerufen. Kurz nach 15 Uhr hatten Zeugen einen Wiesenbrand im Bärnbacher Ortsteil Tregist gemeldet. Aus unbekannter Ursache war eine Fläche von rund 400 Quadratmetern in Brand geraten. Durch einen umfassenden Löschangriff mit mehreren C-Rohren wurde das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und das Übergreifen auf einen angrenzenden Wald verhindert.

Aufgrund der exponierten Lage und der schwierigen Löschwasserversorgung wurde vom Einsatzleiter Bernhard Haller, Kommandant der FF Bärnbach, auch die FF Krems nachalarmiert. Der Einsatz konnte nach knapp zwei Stunden beendet werden. Eingesetzt waren die Feuerwehren Bärnbach, Krems und Voitsberg mit 6 Fahrzeugen und 47 Mitgliedern.