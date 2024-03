Am Freitagnachmittag ereignete sich im Freisinggraben in der Gemeinde Bärnbach ein dramatischer Unfall. Eine ältere Frau ging die Straße neben einem Bach entlang, bis sie plötzlich abrutschte und über die Böschung in einen Bach stürzte. Gegen 14.50 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Afling und Bärnbach alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, konnte die Frau bereits gerettet werden.

Nachbar hörte Hilferufe

„Ein Nachbar hat die Frau schreien gehört und ist ihr zur Hilfe geeilt“, schildert HBI Wilfried Böhmer, Kommandant der FF Afling. Er half ihr ins Trockene, daraufhin wurde die Frau vom Roten Kreuz Voitsberg-Köflach erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Sie zog sich leichte Kopfverletzungen zu, hatte aber wohl Glück im Unglück. Denn „die Böschung war sicher zwölf Meter hoch“, so Böhmer, der Bach führte nicht viel Wasser. Die Feuerwehrleute konnten noch mit der Frau sprechen, bevor sie von der Rettung abtransportiert wurde und die Kameraden wieder in die jeweiligen Rüsthäuser einrückten.

Im Einsatz waren 15 Mann der FF Afling und sieben Einsatzkräfte der FF Bärnbach, das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach sowie die Polizei.